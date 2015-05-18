Энергетики Колымы готовятся к весенним паводкам

«Подготовка к паводкам для «Магаданэнерго» – ежегодная обязательная кампания. И в этот раз мы также приложим все силы для того, чтобы на наших энергообъектах не произошло аварий по вине стихии, – отметил главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Алексей Клековкин, возглавляющий центральную паводковую комиссию. – В период половодья задача у нас одна – обеспечить бесперебойную работу электростанций и электрических сетей, зданий и сооружений. Каждый год в этот довольно непростой сезон для энергетиков гидротехнические сооружения Магаданской ТЭЦ и Аркагалинской ГРЭС работают в штатном режиме – и это результат своевременной и хорошей подготовки наших специалистов».