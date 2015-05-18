Энергетики Колымы готовятся к весенним паводкам

Posted 18 мая 2015, 02:05
Published 18 мая 2015, 02:05
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Всего в филиалах ОАО «Магаданэнерго» предусмотрено 90 противопаводковых мероприятий. В их числе - проверка состояния гидротехнических сооружений, систем отвода поверхностных и грунтовых вод с территорий станций, подстанций и производственных территорий. Обследование фундаментов опор, расположенных в поймах рек и ручьёв, а также в местах, подверженных затоплению. При необходимости – выполнение работ по укреплению деревянных конструкций и защите опор ЛЭП от подмыва основания и воздействия льда.
На Магаданской ТЭЦ понизили уровень воды в техническом водохранилище на 2,7 метра до отметки 75,5 метра – в обычном состоянии уровень водоёма равен 78,2 метра над уровнем моря. Работы по сбросу воды проводятся ежегодно в апреле-мае, чтобы избежать возможных чрезвычайных ситуаций от наводнений. Кроме того, работники ТЭЦ проверят плотину водохранилища, механическое оборудование глубинного водозабора, колодцы аварийного сброса.
На случай нештатных ситуаций у энергетиков готова спецтехника, имеется запас строительных материалов, деталей опор, инструментов, спецодежды.
Совместно с МЧС и администрациями районов энергетики разработали совместные планы действий по реагированию на внештатные ситуации и оказанию оперативной помощи при аварийной ситуации.
Ещё в апреле в филиалах «Магаданэнерго» сформировали специальные аварийно-восстановительные бригады. Специалисты энергокомпании на протяжении всего периода таяния снега участвуют в плановых учениях и тренировках.
После прохождения половодья энергетики обследуют все сооружения, в том числе гидротехнические, чтобы определить возможные повреждения и по необходимости сразу же приступить к ремонтно-восстановительным работам.
«Подготовка к паводкам для «Магаданэнерго» – ежегодная обязательная кампания. И в этот раз мы также приложим все силы для того, чтобы на наших энергообъектах не произошло аварий по вине стихии, – отметил главный инженер ОАО «Магаданэнерго» Алексей Клековкин, возглавляющий центральную паводковую комиссию. – В период половодья задача у нас одна – обеспечить бесперебойную работу электростанций и электрических сетей, зданий и сооружений. Каждый год в этот довольно непростой сезон для энергетиков гидротехнические сооружения Магаданской ТЭЦ и Аркагалинской ГРЭС работают в штатном режиме – и это результат своевременной и хорошей подготовки наших специалистов».
Ежегодно паводковые воды создают угрозу мостам, дорогам, трубопроводам, оградительным дамбам, линиям связи и электропередачи и другим объектам в поймах рек на территории всей области. По предварительному прогнозу Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наивысшие уровни половодья пройдут в конце мая – начале июня.