Проблемами молодёжного театра занялись прокуратура и экспертный совет

Posted 18 мая 2015, 04:24
Published 18 мая 2015, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 10:53
Updated 17 сентября 2022, 10:53
Вице-губернатор по вопросам образования, культуры и молодёжной политики Приморского края Татьяна Заболотная встретилась с коллективом Приморского краевого театра молодёжи. Как выяснилось в ходе встречи, в учреждении неправильно составлены трудовые договоры, а также обнаружен целый ряд нарушений, допущенных руководством театра.
«Трудовые договоры, заключённые с труппой театра, необходимо менять. Вызывает нарекание и состав оценочной комиссии, от решения которой напрямую зависит размер заработной платы актёров. Кроме того, состав членов комиссии, в которую вошли только представители администрации театра, не был согласован с трудовым коллективом. И это в корне неверный подход к оценке труда», – отметила вице-губернатор.
Результатом встречи стало решение подключить к решению проблем театра молодёжи Общественный экспертный совет по культуре Приморского края. В настоящее время в театре идёт прокурорская проверка.
Как сообщалось, на прошлой неделе актёры Приморского театра молодёжи опубликовали размеры своих заработных плат в социальных сетях, после чего записали обращение к Путину с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и разместили его в Интернете.