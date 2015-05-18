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Posted 18 мая 2015, 04:24

Published 18 мая 2015, 04:24

Modified 17 сентября 2022, 10:53

Updated 17 сентября 2022, 10:53

Проблемами молодёжного театра занялись прокуратура и экспертный совет

18 мая 2015, 04:24
Таков результат встречи вице-губернатора, члена партии "Единая Россия" Татьяны Заболотной с коллективом Приморского краевого драматического театра молодёжи

Вице-губернатор по вопросам образования, культуры и молодёжной политики Приморского края Татьяна Заболотная встретилась с коллективом Приморского краевого театра молодёжи. Как выяснилось в ходе встречи, в учреждении неправильно составлены трудовые договоры, а также обнаружен целый ряд нарушений, допущенных руководством театра.

«Трудовые договоры, заключённые с труппой театра, необходимо менять. Вызывает нарекание и состав оценочной комиссии, от решения которой напрямую зависит размер заработной платы актёров. Кроме того, состав членов комиссии, в которую вошли только представители администрации театра, не был согласован с трудовым коллективом. И это в корне неверный подход к оценке труда», – отметила вице-губернатор.

Результатом встречи стало решение подключить к решению проблем театра молодёжи Общественный экспертный совет по культуре Приморского края. В настоящее время в театре идёт прокурорская проверка.

Как сообщалось, на прошлой неделе актёры Приморского театра молодёжи опубликовали размеры своих заработных плат в социальных сетях, после чего записали обращение к Путину с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и разместили его в Интернете.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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