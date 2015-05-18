Проблемами молодёжного театра занялись прокуратура и экспертный совет

«Трудовые договоры, заключённые с труппой театра, необходимо менять. Вызывает нарекание и состав оценочной комиссии, от решения которой напрямую зависит размер заработной платы актёров. Кроме того, состав членов комиссии, в которую вошли только представители администрации театра, не был согласован с трудовым коллективом. И это в корне неверный подход к оценке труда», – отметила вице-губернатор.