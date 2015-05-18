В Нанайском районе увековечили память о погибшем в Дагестане офицере

В Хабаровском крае в память о геройски погибшем на Северном Кавказе офицере ОМОН установили мемориальную доску. В школе села Троицкого Нанайского района прошла торжественная церемония открытия памятной плиты в честь старшего лейтенанта полиции Александра Гладченко. Старший оружейный техник погиб 6 июля 2014 года во время спецоперации в селе Майданском Республики Дагестан. Во время проверки одной из усадеб, прятавшиеся в зарослях кукурузы боевики, открыли по полицейским шквальный огонь. Офицер закрыл собой товарищей и получил смертельное ранение. Александра Гладченко со всеми воинскими почестями похоронили в Хабаровске.