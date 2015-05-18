В Нанайском районе увековечили память о погибшем в Дагестане офицере

Posted 18 мая 2015, 04:45
Published 18 мая 2015, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 10:53
Updated 17 сентября 2022, 10:53
В Хабаровском крае в память о геройски погибшем на Северном Кавказе офицере ОМОН установили мемориальную доску. В школе села Троицкого Нанайского района прошла торжественная церемония открытия памятной плиты в честь старшего лейтенанта полиции Александра Гладченко. Старший оружейный техник погиб 6 июля 2014 года во время спецоперации в селе Майданском Республики Дагестан. Во время проверки одной из усадеб, прятавшиеся в зарослях кукурузы боевики, открыли по полицейским шквальный огонь. Офицер закрыл собой товарищей и получил смертельное ранение. Александра Гладченко со всеми воинскими почестями похоронили в Хабаровске.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, село Троицкое — малая родина погибшего полицейского. Там он родился, вырос, учился в местной школе, педагогический коллектив которой создал уголок боевой славы. Помимо этого, там регулярно проводят уроки мужества, на которых показывают видеоклипы о жизни погибшего офицера, созданные школьниками.
Сейчас память о сотруднике ОМОН увековечена ещё и в граните. На фасаде школы открыли мемориальную доску. После чего почтили память полицейского минутой молчания. Ещё одним напоминанием о героическом поступке офицера будет небольшая роща. Саженцы в сквере возле школы в день открытия доски вместе с учениками посадили сотрудники ОМОНа и районного отдела полиции.