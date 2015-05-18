Во Владивостоке прошли соревнования по ушу

Posted 18 мая 2015, 05:15
Published 18 мая 2015, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 10:53
Updated 17 сентября 2022, 10:53
Открытый Кубок Владивостока по ушу прошёл в краевом центре в минувшее воскресенье. В спортивных состязаниях приняли участие приморцы от 5 до 60 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию города.
Вчера база дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России превратилась в храм китайских воинских искусств. При поддержке городской администрации на Русском острове прошли соревнования по ушу, в которых приняли участие около 100 спортсменов самых разных возрастов из приморской столицы, Находки, посёлка Заводского и Лучегорска.
Соревнования проходили в нескольких направлениях — таолу, чуаньтун, тайцзи цюань, ушу саньда, бесконтактное ушу. Самым маленьким участником традиционных комплексов ушу стал пятилетний Даниил Сидоренко. Несмотря на совсем юный возраст, участник уверенно держался перед судьями и продемонстрировал всё, на что способен.
В оздоровительном ушу или тайцзи цюань всех восхитил 60-летний участник — он боролся наравне с молодыми спортсменами. Прошли в рамках соревнований и контактные поединки, правда, там уже были определённые возрастные ограничения и всех участников подбирали в соответствии с противником.