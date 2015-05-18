Во Владивостоке прошли соревнования по ушу

В оздоровительном ушу или тайцзи цюань всех восхитил 60-летний участник — он боролся наравне с молодыми спортсменами. Прошли в рамках соревнований и контактные поединки, правда, там уже были определённые возрастные ограничения и всех участников подбирали в соответствии с противником.