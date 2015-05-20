Гендиректора "Примтеплоэнерго" краевой депутат уличил во лжи

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что деятельностью «Примтеплоэнерго» всерьёз заинтересовался Общероссийский народный фронт. Активистов тревожит сложившаяся на предприятии ситуация: работники котельных вынужденно сидят без работы, зарплата сотрудников компании не растёт, при том, что тариф на тепло ежегодно увеличивается. Нарекания у "фронтовиков" вызвали и суммы в квитанциях за потреблённую энергию. Зимой коммунальные услуги больно бьют по карманам приморцев, особенно тех, кто живёт в северной части края. Потребители платят больше, но долги «Примтеплоэнерго» всё равно растут: несколько поставщиков заявили, что предприятие не расплачивается за топливо для котельных.