Гендиректора "Примтеплоэнерго" краевой депутат уличил во лжи

Posted 20 мая 2015, 05:58
Published 20 мая 2015, 05:58
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Генеральный директор крупнейшего жизнеобеспечивающего предприятия Приморья КГУП «Примтеплоэнерго» Алена Григорьева отчиталась перед депутатами Законодательного Собрания края о результатах работы. Во время доклада руководитель рассказала, что компания закупает мазут по цене 14 тысяч за тонну. Однако в озвученных цифрах усомнился депутат-коммунист Алексей Самсонов. Он поделился с присутствующими, что, по данным с сайта закупок, зимой и весной «Примтеплоэнерго» отдавало за тонну топлива не 14, а 20,5 тысячи рублей.
Кроме того, член партии КПРФ подчеркнул, что сомнительно выглядит и поставщик — «Транс Ойл Групп». Эта компания выиграла половину конкурсов, которые проводило «Примтеплоэнерго», а мазут поставила ещё до официальной победы в аукционе. Алена Григорьева ответила депутату, что названная им цена связана с «налоговым маневром», а потом с возросшей рыночной стоимостью топлива.
Между тем, согласно докладу, коммунальное предприятие по итогам работы в первом квартале этого года вышло в «плюс». Достигнуть этого удалось благодаря сокращению вакансий и административного персонала на 11 %, а также закрытию филиалов: у «Примтеплоэнерго» теперь 7 отделений вместо 12. Гендиректор особо подчеркнула, что бывшее руководство покупало мазут по завышенной цене, 22 800-23 500 за тонну. Алена Григорьева уверена, что закупки проводились по коррупционной схеме.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что деятельностью «Примтеплоэнерго» всерьёз заинтересовался Общероссийский народный фронт. Активистов тревожит сложившаяся на предприятии ситуация: работники котельных вынужденно сидят без работы, зарплата сотрудников компании не растёт, при том, что тариф на тепло ежегодно увеличивается. Нарекания у "фронтовиков" вызвали и суммы в квитанциях за потреблённую энергию. Зимой коммунальные услуги больно бьют по карманам приморцев, особенно тех, кто живёт в северной части края. Потребители платят больше, но долги «Примтеплоэнерго» всё равно растут: несколько поставщиков заявили, что предприятие не расплачивается за топливо для котельных.