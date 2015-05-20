Сотрудники приморской администрации неверно отчитались за доходы

Прокуратура Приморского края выявила факт отсутствия на некоторых официальных сайтах сведений о доходах власть имущих. Так, например, краевые департаменты внутренней политики, информатизации и телекоммуникаций, а также туризма обнародовали сведения о доходах за 2014 год, а информацию 2013 года скрыли. Данные о прошлых заработках на сайте не опубликованы.