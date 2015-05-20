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Posted 20 мая 2015, 04:22

Published 20 мая 2015, 04:22

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Сотрудники приморской администрации неверно отчитались за доходы

20 мая 2015, 04:22
Прокуратура внесла представление губернатору об устранении нарушений

Сотрудники администрации Приморского края отчитались за полученные в прошлом году доходы с нарушениями. Соответствующие выводы сделала прокуратура Приморского края во время проверки отчётов органов исполнительной власти, Избиркома и городской думы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Приморского края выявила факт отсутствия на некоторых официальных сайтах сведений о доходах власть имущих. Так, например, краевые департаменты внутренней политики, информатизации и телекоммуникаций, а также туризма обнародовали сведения о доходах за 2014 год, а информацию 2013 года скрыли. Данные о прошлых заработках на сайте не опубликованы.

Не размещены данные 2013 года о доходах также сотрудников департамента градостроительства и отдела специальной документной связи аппарата главы региона.

Обнаруженные нарушения противоречат федеральному закону о противодействии коррупции, поэтому прокурор края направил в адрес главы региона Владимира Миклушевского соответствующее уведомление с требованием немедленно устранить допущенные нарушения.

В исполнении закона, предотвращающего рост коррупции в регионе, к избирательной комиссии и городской думе прокуратура не имеет никаких нареканий. Публикации доходов размещены в соответствии с требованием закона.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о доходах приморских депутатов, культурных деятелей, депутатов Госдумы от Приморья, губернатора Владимира Миклушевского и его заместителей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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