Сегодня во Владивостоке откроется международная выставка яхт и катеров

Организаторы отмечают, что выставка пользуется повышенным интересом не только у владельцев яхт и катеров, а также любителей морских видов спорта, но и у жителей, а также гостей Владивостока. По итогам прошлого года, за три дня выставку посетили больше 4500 человек.