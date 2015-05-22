Сегодня во Владивостоке откроется международная выставка яхт и катеров

Posted 22 мая 2015, 00:31
Published 22 мая 2015, 00:31
Modified 17 сентября 2022, 10:52
Updated 17 сентября 2022, 10:52
Сегодня, 22 мая, во Владивостоке откроется седьмая международная выставка яхт и катеров Vladivostok Boat Show. Мероприятие, которое подчёркивает статус столицы Приморья как центра яхтенного и морского туризма, в этом году проходит вопреки экономическому кризису в стране.
Участие в седьмой выставке традиционно принимают компании не только из России, но и стран АТР. Посетители увидят товары и сервисные услуги для яхтенной индустрии и активного отдыха на воде. На территории яхт-клуба «Семь футов» свои стенды разместят больше четырёх десятков компаний.
Откроется выставка сегодня в 11:00, она продлится до 24 мая. В программе ежегодного мероприятия не только развлечения, шоу, розыгрыши призов, но и тест-драйвы водной техники, оборудования, соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera и состязание автомобилей Toyota на радиоуправлении. Кроме того, вечером в пятницу и субботу состоятся тематические вечеринки в честь открытия Vladivostok Boat Show.
Организаторы отмечают, что выставка пользуется повышенным интересом не только у владельцев яхт и катеров, а также любителей морских видов спорта, но и у жителей, а также гостей Владивостока. По итогам прошлого года, за три дня выставку посетили больше 4500 человек.