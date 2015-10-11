В Свободном порту Владивосток появится завод по рыбопереработке

Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, оно окажет содействие и поддержку в реализации проекта перерабатывающего завода. Речь идёт, в частности, о подборе подходящего участка, а также о получении необходимых согласований и разрешительной документации на всех этапах реализации задуманного. Также инвестор планирует воспользоваться льготами и преференциями в рамках режима Свободного порта Владивосток.