В Свободном порту Владивосток появится завод по рыбопереработке

Posted 11 октября 2015, 03:49
Published 11 октября 2015, 03:49
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Южнокорейская компания Ssang Mun Co.Ltd планирует построить в зоне Свободного порта Владивосток завод по переработке водных биологических ресурсов. Об этом стало известно в результате встречи замглавы Минвостокразвития Максима Шерейкина и президента компании Ли Сан Ёна. Минимальный объём инвестиций составит 10 миллионов долларов США. В перспективе инвестиции могут быть увеличены до 50 миллионов долларов. Стороны подписали соответствующий меморандум.
«Меморандум зафиксировал интерес потенциальных инвесторов к реализации новой экономической политики в макрорегионе и стремление к созданию новых производств», – сообщил Максим Шерейкин, отметив, что стороны готовы в дальнейшем рассматривать взаимные предложения по развитию торгового и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.
Как уточнили в пресс-службе Минвостокразвития, оно окажет содействие и поддержку в реализации проекта перерабатывающего завода. Речь идёт, в частности, о подборе подходящего участка, а также о получении необходимых согласований и разрешительной документации на всех этапах реализации задуманного. Также инвестор планирует воспользоваться льготами и преференциями в рамках режима Свободного порта Владивосток.