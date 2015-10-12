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Posted 12 октября 2015, 01:05

Published 12 октября 2015, 01:05

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

"Луч-Энергия" вничью сыграл с ярославским "Шинником" во Владивостоке

12 октября 2015, 01:05
Сюжет
Спорт
Команды забросили друг другу по одному мячу

Приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» вничью сыграл с ярославским «Шинником». Матч, прошедший накануне во Владивостоке, завершился со счётом 1:1, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 11 октября, приморские футболисты принимали на стадионе «Динамо» гостей из Ярославля. Однако встреча соперников закончилась ничьей.

Счёт игры открыли гости приморской столицы. Ворота приморцев поразил Александр Павленко. Хозяева поля смогли сравнять счёт только в конце второго тайма. Мяч в ворота ярославского соперника забросил Альберт Гаджибеков.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Луч-Энергия» Олег Веретенников честно признался, что его команда не наиграла на победу и итог встречи вполне можно назвать закономерным. Наставник «сине-жёлтых» уверен в том, что если бы его подопечные с первых минут играли, как в конце второго тайма, результат мог бы быть другим. Порадовало тренера «Луча» только то, что футболисты не позволили противнику создать у своих ворот серьёзные моменты.

Следующую игру приморский «Луч» проведёт в четверг, 15 октября, с астраханским «Волгарем» на поле противника. После этого футболисты вернутся во Владивосток, чтобы в следующий понедельник, 19 октября, сыграть с «Енисеем» из Красноярска.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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