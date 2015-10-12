"Луч-Энергия" вничью сыграл с ярославским "Шинником" во Владивостоке

В послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Луч-Энергия» Олег Веретенников честно признался, что его команда не наиграла на победу и итог встречи вполне можно назвать закономерным. Наставник «сине-жёлтых» уверен в том, что если бы его подопечные с первых минут играли, как в конце второго тайма, результат мог бы быть другим. Порадовало тренера «Луча» только то, что футболисты не позволили противнику создать у своих ворот серьёзные моменты.