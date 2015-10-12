Видеоролик о состоянии дорог в Приморье набирает популярность

На идею снять видеоролик Эдуарда натолкнули постоянные муки по преодолению полосы препятствий, которую представляет собой дорога. Житель Уссурийска часто ездит в Новошахтинск и рассказывает, что данную трассу «Примавтодор» латает постоянно. Однако толку от такого ремонта нет. Вместо качественной закладки асфальта на протяжении всей длины трассы дорожники в основном закладывают ямы. Сейчас рабочие закатывают асфальт на небольшом участке, ведущем к Павловскому угольному разрезу. Примечательно, что здесь как раз машины ездят редко. Пообщавшись с бригадиром, мужчина узнаёт, что ремонт происходит за счёт угледобывающего предприятия, именно поэтому он не ямочный, а полноценный.