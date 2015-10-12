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Posted 12 октября 2015, 02:23

Published 12 октября 2015, 02:23

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Видеоролик о состоянии дорог в Приморье набирает популярность

12 октября 2015, 02:23
Местный житель продемонстрировал качество трассы Уссурийск - Новошахтинск

Житель Уссурийска снял ролик про «убитую» приморскую дорогу Уссурийск - Новошахтинск. Автор короткометражки Эдуард Каюмов ведёт подробную съёмку трассы с ямами и выбоинами, двигаясь по ней на машине. Мужчина делится своими впечатлениями и рассказывает о регулярном ямочном ремонте, которого хватает не больше чем на два месяца. Отснятый материал набирает популярность на Youtube.

На идею снять видеоролик Эдуарда натолкнули постоянные муки по преодолению полосы препятствий, которую представляет собой дорога. Житель Уссурийска часто ездит в Новошахтинск и рассказывает, что данную трассу «Примавтодор» латает постоянно. Однако толку от такого ремонта нет. Вместо качественной закладки асфальта на протяжении всей длины трассы дорожники в основном закладывают ямы. Сейчас рабочие закатывают асфальт на небольшом участке, ведущем к Павловскому угольному разрезу. Примечательно, что здесь как раз машины ездят редко. Пообщавшись с бригадиром, мужчина узнаёт, что ремонт происходит за счёт угледобывающего предприятия, именно поэтому он не ямочный, а полноценный.

В завершение ролика Эдуард обращается к властям с риторическим вопросом: «Когда же это кончится?»

Между тем РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в «Примавтодоре», отвечающем за состояние местных трасс, начались масштабные сокращения. Руководство предприятия проводит процесс ликвидации филиалов. По мнению экспертов, этот процесс окончательно развалит дорожное хозяйство в крае.

Также агентство писало об инциденте, когда недовольные состоянием дорог жители Арсеньева засыпали яму деньгами. Таким образом, горожане попытались привлечь к ответу специалистов, ответственных за «убитые» трассы, а также обратить внимание властей на качество дорожного покрытия.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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