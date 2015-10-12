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Posted 12 октября 2015, 00:00

Published 12 октября 2015, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Врач рассказал, как спасал пассажира самолёта Владивосток - Москва

12 октября 2015, 00:00
Борт вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга

Самолёт «Аэрофлота», следующий рейсом Владивосток - Москва, был вынужден приземлиться в аэропорту Екатеринбурга в субботу вечером. На борту стало плохо пассажиру – 46-летнему моряку, который перед полётом несколько дней не выходил из запоя. Летевшие тем же рейсом врачи-кардиологи оказали мужчине экстренную помощь, один из них и поделился подробностями происшествия в соцсетях.

Врач-кардиолог Антон Родионов, сотрудник университета имени Сеченова, опубликовал на личной странице в Facebook короткий репортаж о спасении пассажира на борту рейса «Аэрофлота» Москва - Владивосток. Помощь 46-летнему моряку он оказывал совместно с коллегой, тоже врачом Игорем Сергиенко.

По словам Родионова, у мужчины начался абстинентный синдром на почве многодневных возлияний, и действовать надо было оперативно, так как это состояние опасно для жизни. Однако в аптечке самолёта не оказалось целого ряда необходимых медицинских препаратов. Врачи поставили страждущему капельницу, но на этом дело застопорилось. Решение должен был принимать командир экипажа, причём с разрешения «земли», но переговоры затягивались, а моряку становилось хуже. При этом ответственность была возложена на оказавшихся случайно на борту врачей. В результате самолёт всё же совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, и в данный момент состояние больного мужчины не вызывает опасений у медиков.

По словам Антона Родионова, не окажись на борту двух опытных кардиологов, исход мог бы быть летальным для моряка, так как штатная аптечка не выдерживает критики, так же как и скорость взаимодействия экипажа с наземными службами. Больше всего врача возмущает тот факт, что всю ответственность за состояние пациента несут врачи, случайно оказавшиеся на борту. При этом решение об инъекциях принимает командир экипажа самолёта и только по совету наземного диспетчера, хотя у последнего никаких диагностических данных нет, а на борту нет необходимых приборов. Например, в данной ситуации в аптечке не было глюкометра и нельзя было замерить уровень глюкозы, между тем диспетчер запретил вводить моряку глюкозу.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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