Врач рассказал, как спасал пассажира самолёта Владивосток - Москва

По словам Антона Родионова, не окажись на борту двух опытных кардиологов, исход мог бы быть летальным для моряка, так как штатная аптечка не выдерживает критики, так же как и скорость взаимодействия экипажа с наземными службами. Больше всего врача возмущает тот факт, что всю ответственность за состояние пациента несут врачи, случайно оказавшиеся на борту. При этом решение об инъекциях принимает командир экипажа самолёта и только по совету наземного диспетчера, хотя у последнего никаких диагностических данных нет, а на борту нет необходимых приборов. Например, в данной ситуации в аптечке не было глюкометра и нельзя было замерить уровень глюкозы, между тем диспетчер запретил вводить моряку глюкозу.