Хабаровский "Амур" одержал победу над "Барысом"

Posted 15 октября 2015, 00:55
Published 15 октября 2015, 00:55
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Хабаровский «Амур» завершил выездную серию матчей игрой с астанинским «Барысом». В ходе напряжённого противостояния «тигры» показали всё, на что они способны, в результате победа не заставила себя ждать — соперник повержен со счётом 2:3. Исход игры команды решили в основное время.
Как сообщает пресс-служба «Амура», матч вышел для «тигров» нетипичным — уже в первом периоде зрители увидели три гола, причём два из них забили хабаровчане. Счёт открыл Олег Ли, который от борта успешно реализовал возможность поразить калитку «Барыса». Совсем скоро гостям ответили и хозяева поля — Найджел Доус использовал большинство своей команды и сравнял счёт.
Следующая реализованная шайба была за «Амуром». Чтобы забить гол, Влад Ушенин зашёл за ворота астанинцев и оттуда отдал пас брату Вячеславу, который успешно воспользовался предоставленной возможностью. До конца перерыва игра вышла скоростной, но изменить счёт ни одна команда не смогла — Метсола и Лацо помогли сейвами своим клубам.
Второй период оказался более результативным для хозяев поля — «Барыс» забил в ворота «Амура» ещё одну шайбу. В результате ошибки в зоне атаки гол оформил Константин Пушкарёв и сравнял счёт. Третий период получился наиболее нервным как для болельщиков, так и для хоккеистов. Удача оказалась на стороне «Амура» — на 52-й минуте матча забил Артём Зуб. Пас вдоль синей линии от Виталия Шулакова превратился в бросок низом, а бросок превратился в гол.
Последние семь минут матча тренеры обеих команд брали тайм-ауты, а наставник «Барыса» даже снимал вратаря в обмен на шестого полевого игрока, но результата астанинцам это так и не принесло. С победой «Амур» возвращается домой, где в «Платинум Арене» сыграет 17 октября с московским «СКА». В результате успешного матча в Астане хабаровчане заработали столь необходимые им три очка и поднялись на 11 место в конференции «Восток».