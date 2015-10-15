Хабаровский "Амур" одержал победу над "Барысом"

Второй период оказался более результативным для хозяев поля — «Барыс» забил в ворота «Амура» ещё одну шайбу. В результате ошибки в зоне атаки гол оформил Константин Пушкарёв и сравнял счёт. Третий период получился наиболее нервным как для болельщиков, так и для хоккеистов. Удача оказалась на стороне «Амура» — на 52-й минуте матча забил Артём Зуб. Пас вдоль синей линии от Виталия Шулакова превратился в бросок низом, а бросок превратился в гол.