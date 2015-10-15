Во Владивостоке из колонии сбежали двое заключённых

Posted 15 октября 2015, 02:17
Published 15 октября 2015, 02:17
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Накануне из колонии № 49, расположенной во Владивостоке, сбежали двое заключённых. ГУФСИН России по Приморскому краю обратился к населению с просьбой оказать содействие в поиске беглецов.
Осуждённые Никифоров Максим Анатольевич и Семёнов Павел Дмитриевич вечером 14 октября оставили свои рабочие объекты, находящиеся в разных частях города. Сейчас их усиленно разыскивают сотрудники ГУФСИН РФ по Приморскому краю.
Беглецы отбывали наказание в колонии-поселении № 49, которая находится во Владивостоке. Причём заключённые сбежали с объектов, находящихся в разных частях города и, как утверждают в пресс-службе ГУФСИН, без предварительного сговора между собой.
Правоохранители просят горожан с пониманием отнестись к поискам сбежавших и оказать содействие в установлении их местонахождения.
Приметы Никифорова Максима Анатольевича 1992 года рождения: рост 167 сантиметров, волосы тёмные короткие, глаза карие, лицо овальное, брови густые, губы тонкие. Особые приметы: татуировки на пальцах левой руки в виде перстня, снежинки, ЛХВС, на левом предплечье – узор, на груди - звёзды, на коленях - звёзды.
Приметы Семёнова Павла Дмитриевича 1987 года рождения: рост – 171 сантиметр, волосы тёмно-русые короткие, глаза серые, лицо вытянутое, брови густые, губы тонкие. Особые приметы: на левом запястье шрамы, нос свёрнут.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. С информацией о местонахождении беглецов убедительно просят обращаться в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: (423) 230-53-27, 230-54-47, в дежурную часть: (423) 230-53-11, 02 или в ближайшее отделение полиции.