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Posted 15 октября 2015, 08:28

Published 15 октября 2015, 08:28

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

ВЦИОМ: большинство хабаровчан предпочитает дешёвые лекарства

15 октября 2015, 08:28
Патентованные препараты приобретают только 37 процентов опрошенных горожан

Больше половины хабаровчан, опрошенных в ходе социологического исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, признались в том, что предпочитают патентованным лекарствам их более дешёвые аналоги. Дорогие препараты покупают только 37 процентов жителей дальневосточной столицы. Об этом сообщили представители центра на пресс-конференции в дальневосточной столице. По словам руководителя управления социально-политических исследований ВЦИОМ Степана Львова, опрос показал, что около половины тех хабаровчан, которые выбирают оригинальные препараты, не готовы от них отказаться даже в случае ухудшения материального положения. При этом 53 % опрошенных убеждены, что появление на рынке современных лекарственных препаратов повлияет на качество их жизни, а ещё 45 % отметили, что недоступность таких средств отрицательно сказывается на состоянии их здоровья.

«Примечательно, что на первое место в списке факторов, влияющих на здоровье, дальневосточники поставили экологическую обстановку, а качество продуктов питания, которое оказалось в лидерах опроса по всей России, здесь сдвинулось на вторую строчку. Многие хабаровчане отметили важность таких аспектов, как доступность регулярных обследований у врачей и эмоциональное состояние», — сказал Степан Львов.

Как подчеркнул президент медицинской Ассоциации врачей Хабаровского края, профессор Анатолий Островский, также принявший участие в общении с журналистами, именно депрессия предшествует случаям суицида, по числу которых регион является одним из лидеров в стране. Он также выразил удивление, что хабаровчане так высоко оценили влияние экологической обстановки на здоровье.

«Россияне традиционно плохо относятся к собственному здоровью. По продолжительности жизни наша страна — одна из самых неблагополучных в мире, мы соперничаем со странами Африки в этом вопросе. В России очень высокая смертность среди мужчин работоспособного возраста. Чаще всего это инфаркты, инсульты и онкология, и экология здесь — не самое главное, как и те продукты, которые мы потребляем. Суррогатный крепкий алкоголь, злоупотребление некачественным табаком и стрессы приносят гораздо больше вреда здоровью», — отметил профессор.

Анатолий Островский также подчеркнул, что львиная доля отечественных аналогов дорогостоящих зарубежных лекарств не соответствует по качеству оригиналам, а часто и вовсе ухудшает состояние больных. При этом последовательное снижение уровня жизни заставляет население чаще делать выбор в пользу дешёвых препаратов, а то и вовсе отказываться от лечения. Опрос ВЦИОМ также показал, что хабаровчане в большинстве своём считают недостаточным количество образовательных программ и мероприятий, связанных со здоровым образом жизни. Более половины участников исследования отметили недоступность регулярных медицинских обследований.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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