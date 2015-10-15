ВЦИОМ: большинство хабаровчан предпочитает дешёвые лекарства

Больше половины хабаровчан, опрошенных в ходе социологического исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, признались в том, что предпочитают патентованным лекарствам их более дешёвые аналоги. Дорогие препараты покупают только 37 процентов жителей дальневосточной столицы. Об этом сообщили представители центра на пресс-конференции в дальневосточной столице. По словам руководителя управления социально-политических исследований ВЦИОМ Степана Львова, опрос показал, что около половины тех хабаровчан, которые выбирают оригинальные препараты, не готовы от них отказаться даже в случае ухудшения материального положения. При этом 53 % опрошенных убеждены, что появление на рынке современных лекарственных препаратов повлияет на качество их жизни, а ещё 45 % отметили, что недоступность таких средств отрицательно сказывается на состоянии их здоровья.