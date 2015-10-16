В Хабаровске откроют российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

«Уже скоро закончится программа Годов молодёжных обменов между Россией и Китаем, но это совсем не значит, что прекратится наше сотрудничество. Наоборот, за эти два года молодые люди из наших стран уже наработали хорошие контакты, начали сотрудничать, и готовы развивать новые форматы взаимодействия. Поэтому мы хотим создать для них некое уникальное единое онлайн и оффлайн пространство, на котором они смогут продолжать общаться, обмениваться опытом и создавать совместные проекты», — сказал Павел Красноруцкий.