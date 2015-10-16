В Хабаровске откроют российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

Posted 16 октября 2015, 06:21
Published 16 октября 2015, 06:21
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
На базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске откроется первый студенческий российско-китайский бизнес-инкубатор. Об этом рассказал глава Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий. Операторами уникального проекта выступят РСМ и Всекитайская федерация молодёжи.
«Уже скоро закончится программа Годов молодёжных обменов между Россией и Китаем, но это совсем не значит, что прекратится наше сотрудничество. Наоборот, за эти два года молодые люди из наших стран уже наработали хорошие контакты, начали сотрудничать, и готовы развивать новые форматы взаимодействия. Поэтому мы хотим создать для них некое уникальное единое онлайн и оффлайн пространство, на котором они смогут продолжать общаться, обмениваться опытом и создавать совместные проекты», — сказал Павел Красноруцкий.
Одно из нововведений, которое сейчас прорабатывается организаторами — виртуальное бизнес-моделирование. По словам Красноруцкого, это будет некое пространство для испытаний, где можно будет опробовать свою бизнес-модель, оценить её рентабельность и жизненный цикл. Проект запустят уже в 2016 году.
«Мы рассчитываем, что уже за второй и третий кварталы в проекте примут участие около ста студентов из обеих стран. Что касается отраслей, я думаю, что основной станет сфера ИТ-технологий, потому что она близка и понятна молодому поколению. При этом у наших стран есть большой потенциал и хорошие амбиции в этой области», — заявил глава РСМ.
Как сообщает пресс-служба Российского союза молодёжи, создание бизнес-инкубатора в Хабаровске станет лишь первой ласточкой — в перспективе планируется создание развитой сети таких проектов на базе высших учебных заведений России и Китая.
«Конечно, после запуска мы будем анализировать работу этого инструмента, в частности, насколько он был востребован среди студентов, и потом принимать решение о его развитии. Но пока, по нашим ощущениям, перспективы у такого бизнес-инкубатора хорошие», — отметил Красноруцкий.
По словам ректора Тихоокеанского государственного университета Сергея Иванченко, на сегодняшний день вопрос уже прорабатывается с китайскими партнёрами.
«У Китая есть большой опыт в этой области, и нам надо перенимать эти практики, особенно для наших приграничных территорий, чтобы мы могли готовить совместные команды для реализации общих задач по развитию территорий двух государств», — отметил Иванченко.