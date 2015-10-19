Несколько подпорных стен во Владивостоке радикально обновились

Posted 19 октября 2015, 05:31
Published 19 октября 2015, 05:31
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
В столице Приморья продолжается плановая реконструкция подпорных стен. Многие из них находились в аварийном полуразрушенном состоянии: ветра и солёные туманы с годами привели стены в негодность, и реконструкция стала им крайне необходима.
По нескольким адресам подпорные стены уже обновили. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы. Уже завершилась реконструкция подпорных стен на улице Ватутина, 26 и Нерчинской, 32, у школы № 75. Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на Кирова, 56а.
Ещё продолжается ремонт подпорных стен на проспекте "Красного знамени", 90, улице Гульбиновича, 29/2, улице Адмирала Кузнецова, 80, проспекте "Красного знамени", 119, улице Тухачевского, 60. Не все стены сделаны одинаково: некоторые выполнены из монолитных конструкций, другие - из железобетонных блоков. Строители возле каждой конструкции устраивают продольный и поперечный дренаж для отвода грунтовых и ливневых вод, а также благоустраивают прилегающую территорию.