Несколько подпорных стен во Владивостоке радикально обновились

По нескольким адресам подпорные стены уже обновили. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2014-2018 годы. Уже завершилась реконструкция подпорных стен на улице Ватутина, 26 и Нерчинской, 32, у школы № 75. Кроме того, завершены строительно-монтажные работы на Кирова, 56а.