Приморцы борются с отстрелом медведей на территории края

Posted 19 октября 2015, 05:48
Published 19 октября 2015, 05:48
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Приморье переживает настоящее нашествие медведей. Хищники в разных районах края разгуливают по дворам, детским площадкам, мусоркам и огородам местных жителей. Зачастую люди выбирают самый простой выход из таких ситуаций — отстрел животных, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Из-за увеличения численности и отсутствия естественных кормов в таёжной зоне медведи вынуждены перемещаться по территории края в поисках пропитания. Это приводит косолапых в населённые пункты. Кроме того, на поведении хищников сказывается высокая внутривидовая конкуренция. Так, например, сразу несколько хищников периодически бродят по Дальнегорску. Медведица и два медвежонка оккупировали территорию горно-химического комбината «Бор», участок между школой и местным дворцом культуры, периодически появляются в районе городских свалок. При этом, уточняют местные жители, как только прибывают специалисты охотнадзора, медведи будто проваливаются сквозь землю.
Частыми гостями обитатели леса стали и в посёлке Лучегорске. По словам местных жителей, одного из хищников, поселившихся неподалёку от частного дачного участка, волонтёры спасали несколько дней. За маленьким медвежонком, прибившимся к населённому пункту, присматривали местные жители, однако долгое время он прятался, а специалисты попросту не могли его отыскать. В итоге животное погибло: как оказалось, сначала медведя кто-то подстрелил, а затем раненое и уже ослабевшее животное растерзали бродячие собаки. Кто и по чьему разрешению выстрелил в медведя, до сих пор неизвестно.
Подавляющее большинство хищников, оказавшихся в пределах населённого пункта, представляют реальную угрозу высшей ценности человека — его жизни и здоровью. Корреспондента РИА «Восток-Медиа» заверили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, что любая информация о выходе медведей к населённым пунктам либо о нападении их на людей проверяется, а на место происшествия всегда выезжают специалисты.
«Отстрелянные животные, как правило, - старые, сильно истощённые звери, не способные в условиях дикой природы самостоятельно добывать пропитание. Иммобилизация (обездвиживание) и последующий вывоз хищников в лесные массивы, о чём просят многие граждане, не решат проблему, поскольку именно леса медведи и покинули в поисках пропитания. Кроме того, препараты-иммобилизанты не способны воздействовать на хищника мгновенно: проходит определённое время с момента введения препарата до начала его действия. За это время хищник, находясь в крайней степени возбуждения, способен натворить немало бед», — рассказал заместитель директора департамента Алексей Суровый.
Кроме того, в профильном департаменте сообщили, что на сегодняшний день служба охотнадзора держит под контролем ситуацию с активностью медведей. При этом от жителей многих районов продолжают поступать сообщения о появлении косолапых и порой безжалостных расстрелах даже не проявляющих агрессию животных.
На сегодняшний день онлайн-петицию против отстрела медведей на территории Хабаровского и Приморского краёв подписали более 90 тысяч человек. «Почему выходит так, что мы живём в век высоких технологий и исчезающих видов, но никак не можем предотвратить трагедию без ущерба для человека и дикой природы? Гималайцы и так находятся под угрозой, а тут ещё и массовый отстрел!» — обращаются к президенту отчаявшиеся защитники природы.
Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о том, что в Приморье остро стоит проблема выхода медведей к людям. Почти месяц назад в приморском селе Мономахово застрелили маленького медведя, поевшего тыкву и потоптавшего грядки на частном огороде. Животное ликвидировали, чтобы обезопасить местных жителей, несмотря на то, что хищник не проявлял никакой агрессии. Участившиеся случаи истребления животных всколыхнули общественность по всей стране. Россияне инициировали сбор подписей под обращением к Владимиру Путину, призывающем остановить зверское убийство ни в чём не повинных медведей.
Резонансный случай на прошлой неделе также произошёл в соседнем Хабаровском крае. Медведь напугал посетителей и персонал торгового центра «Подсолнух» в микрорайоне Флегонтова в Хабаровске. Необычного посетителя застрелили полицейские на территории детского садика, куда направился косолапый после прогулки по магазину. При этом местные зоозащитники посчитали стрельбу в хищника обоснованной.