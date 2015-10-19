Приморцы борются с отстрелом медведей на территории края

Частыми гостями обитатели леса стали и в посёлке Лучегорске. По словам местных жителей, одного из хищников, поселившихся неподалёку от частного дачного участка, волонтёры спасали несколько дней. За маленьким медвежонком, прибившимся к населённому пункту, присматривали местные жители, однако долгое время он прятался, а специалисты попросту не могли его отыскать. В итоге животное погибло: как оказалось, сначала медведя кто-то подстрелил, а затем раненое и уже ослабевшее животное растерзали бродячие собаки. Кто и по чьему разрешению выстрелил в медведя, до сих пор неизвестно.