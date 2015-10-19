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Posted 19 октября 2015, 08:34

Published 19 октября 2015, 08:34

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Приморцы обезвредили мошенника на популярном автомобильном сайте

19 октября 2015, 08:34
Владелец авто увидел, что преступник продаёт его машину

Пользователи популярного в Приморье автомобильного портала drom.ru вычислили мошенника. На форуме ресурса появилась тема о мошенничестве — в одном из объявлений автолюбитель увидел фотографии своей машины и поспешил раскрыть обман, пока от действий преступника никто не пострадал.

«Машина моя, я её не продаю, фото взяты из отзыва», — прокомментировал объявление о продаже владелец авто. Он также призвал потенциальных покупателей не доверять продавцам, которые размещают информацию о продаже через Интернет. По его словам, на «липовое» предложение уже откликнулось несколько человек. Мошенник предлагал отправлять задаток ему на карту, а уже потом выкупать автомобиль. Сейчас объявление о продаже машины с сайта уже удалено, а владелец авто собирается обращаться в правоохранительные органы.

Между тем такой вид мошенничества в Приморье, как в одном из самых автомобилизированных регионов страны, процветает. Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о предприимчивых жителях края, которые продавали через сайт автомобили и запчасти. Мошенники в таком случае всегда действуют по одной схеме: договариваются с покупателем о задатке, после которого обещают завершить сделку. Однако после перечисления части денег преступники пропадают.

Завсегдатаи владивостокского автомобильного форума считают, что речь в объявлении могла идти о так называемом двойнике — машине, идентичной уже существующей. Такие авто являются незаконными, в любой момент инспекторы ГИБДД могут отправить его на спецстоянку, а владельца привлечь к ответственности. Ранее агентство писало, что на одну машину может приходиться сразу несколько двойников. При этом все штрафы за нарушения, совершённые водителями «дубликатов», приходят истинному владельцу.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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