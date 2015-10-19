Приморцы обезвредили мошенника на популярном автомобильном сайте

«Машина моя, я её не продаю, фото взяты из отзыва», — прокомментировал объявление о продаже владелец авто. Он также призвал потенциальных покупателей не доверять продавцам, которые размещают информацию о продаже через Интернет. По его словам, на «липовое» предложение уже откликнулось несколько человек. Мошенник предлагал отправлять задаток ему на карту, а уже потом выкупать автомобиль. Сейчас объявление о продаже машины с сайта уже удалено, а владелец авто собирается обращаться в правоохранительные органы.