В Хабаровске экс-замначальника таможни отправится в колонию-поселение

Posted 19 октября 2015, 01:45
Published 19 октября 2015, 01:45
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
В Хабаровске за злоупотребление должностными полномочиями осуждён бывший заместитель начальника таможни. По информации пресс-службы дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, заместитель начальника таможни, действуя в интересах своего знакомого — руководителя общества с ограниченной ответственностью, дал указание подчинённым возвратить незаконно ввезённую предпринимателем на территорию России одежду и обувь из КНР.
Размер неуплаченных пошлин при перемещении товаров народного потребления через границу Таможенного союза составил больше 5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина отрицал предъявленные обвинения, в содеянном не раскаивался. Центральный районный суд Хабаровска назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.