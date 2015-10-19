В Хабаровске экс-замначальника таможни отправится в колонию-поселение

Размер неуплаченных пошлин при перемещении товаров народного потребления через границу Таможенного союза составил больше 5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина отрицал предъявленные обвинения, в содеянном не раскаивался. Центральный районный суд Хабаровска назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.