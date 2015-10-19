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Posted 19 октября 2015, 01:45

Published 19 октября 2015, 01:45

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

В Хабаровске экс-замначальника таможни отправится в колонию-поселение

19 октября 2015, 01:45
Он дал указание подчинённым вернуть контрабанду из КНР

В Хабаровске за злоупотребление должностными полномочиями осуждён бывший заместитель начальника таможни. По информации пресс-службы дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, заместитель начальника таможни, действуя в интересах своего знакомого — руководителя общества с ограниченной ответственностью, дал указание подчинённым возвратить незаконно ввезённую предпринимателем на территорию России одежду и обувь из КНР.

Размер неуплаченных пошлин при перемещении товаров народного потребления через границу Таможенного союза составил больше 5 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина отрицал предъявленные обвинения, в содеянном не раскаивался. Центральный районный суд Хабаровска назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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