В некоторых районах Владивостока из-за ДТП сковано движение

Posted 21 октября 2015, 02:07
Published 21 октября 2015, 02:07
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Утро среды в приморской столице началось с затруднённого движения в различных частях города. Причиной пробок стало не только большое количество автолюбителей, выехавших в час пик, но и целый ряд ДТП.
По сообщениям очевидцев, УАЗ и Toyota Prius столкнулись на Пушкинской рядом со съездом с Золотого моста. По всей вероятности, один из автолюбителей проигнорировал знак «Уступи дорогу». Из-за этого мелкого ДТП со стороны Суханова и на крайней правой полосе моста собралась внушительная пробка.
На Вострецова помеху в движении создают два джипа, не поделивших дорогу. Затруднён проезд из-за второй аварии и на Пушкинской. Два авто не смогли разъехаться в районе спуска к цирку и поворота к зданию суда Ленинского района Владивостока.
Столкнувшиеся автомобили создают помеху и при повороте с моста на Баляева. Также затруднено движение в районе стадиона «Строитель». Там столкнулись автобус и хэтчбек, пострадавших нет. Авария с участием двух авто произошла и под мостом на Второй Речке.
Автолюбители сообщают о внушительной пробке в направлении города со стороны аэропорта. Затруднено движение с Фирсова на Молодёжную, по Фадеева в сторону Шаморы, с Баляева на Луговую и в сторону Рудневского моста. Из-за ремонта образовалась пробка с Бестужева на Маяк.