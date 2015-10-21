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Posted 21 октября 2015, 02:07

Published 21 октября 2015, 02:07

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

В некоторых районах Владивостока из-за ДТП сковано движение

21 октября 2015, 02:07
Транспортный коллапс по традиции начался в час пик

Утро среды в приморской столице началось с затруднённого движения в различных частях города. Причиной пробок стало не только большое количество автолюбителей, выехавших в час пик, но и целый ряд ДТП.

По сообщениям очевидцев, УАЗ и Toyota Prius столкнулись на Пушкинской рядом со съездом с Золотого моста. По всей вероятности, один из автолюбителей проигнорировал знак «Уступи дорогу». Из-за этого мелкого ДТП со стороны Суханова и на крайней правой полосе моста собралась внушительная пробка.

На Вострецова помеху в движении создают два джипа, не поделивших дорогу. Затруднён проезд из-за второй аварии и на Пушкинской. Два авто не смогли разъехаться в районе спуска к цирку и поворота к зданию суда Ленинского района Владивостока.

Столкнувшиеся автомобили создают помеху и при повороте с моста на Баляева. Также затруднено движение в районе стадиона «Строитель». Там столкнулись автобус и хэтчбек, пострадавших нет. Авария с участием двух авто произошла и под мостом на Второй Речке.

Автолюбители сообщают о внушительной пробке в направлении города со стороны аэропорта. Затруднено движение с Фирсова на Молодёжную, по Фадеева в сторону Шаморы, с Баляева на Луговую и в сторону Рудневского моста. Из-за ремонта образовалась пробка с Бестужева на Маяк.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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