В некоторых районах Владивостока из-за ДТП сковано движение

Столкнувшиеся автомобили создают помеху и при повороте с моста на Баляева. Также затруднено движение в районе стадиона «Строитель». Там столкнулись автобус и хэтчбек, пострадавших нет. Авария с участием двух авто произошла и под мостом на Второй Речке.