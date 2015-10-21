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Posted 21 октября 2015, 00:38

Published 21 октября 2015, 00:38

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Во Владивостоке пошёл мелкий снег

21 октября 2015, 00:38
Первые зимние осадки наблюдаются в разных районах города

С самого утра жители и гости приморской столицы заметили мелкие осадки в виде снега, выпадающие в разных районах города. Столь раннее проявление характерной для зимы погоды стало настоящим сюрпризом для приморцев.

По сообщениям очевидцев, мелкий снежок идёт на Выселковой и в районе Второй Речки. Довольно заметный снег - на объездной дороге при движении с Тихой до Снеговой Пади. Осадки в виде снега начались на Карьерной, а также на Толстого. Пока снег выпадает в небольшом количестве и быстро тает. Однако само проявление первых признаков зимы вызвало в социальных сетях и автомобильных сообществах Приморья массу комментариев. Большинство автолюбителей сошлись во мнении, что в этом году придётся менять летнюю резину на зимнюю гораздо раньше. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что синоптики советуют «переобуться» до 1 ноября. О смене шин советуют задуматься и полицейские: по статистике, предоставленной ГИБДД по Приморскому краю, в первый снегопад обычно происходит множество аварий из-за неготовности водителей к непогоде.

Агентство уже писало, что сегодня в большей части края пройдут дожди. Температура по Приморью немного поднимется во второй половине недели. По прогнозам синоптиков, именно в это время в регион ненадолго вернётся золотая осень.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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