Во Владивостоке пошёл мелкий снег

По сообщениям очевидцев, мелкий снежок идёт на Выселковой и в районе Второй Речки. Довольно заметный снег - на объездной дороге при движении с Тихой до Снеговой Пади. Осадки в виде снега начались на Карьерной, а также на Толстого. Пока снег выпадает в небольшом количестве и быстро тает. Однако само проявление первых признаков зимы вызвало в социальных сетях и автомобильных сообществах Приморья массу комментариев. Большинство автолюбителей сошлись во мнении, что в этом году придётся менять летнюю резину на зимнюю гораздо раньше. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что синоптики советуют «переобуться» до 1 ноября. О смене шин советуют задуматься и полицейские: по статистике, предоставленной ГИБДД по Приморскому краю, в первый снегопад обычно происходит множество аварий из-за неготовности водителей к непогоде.