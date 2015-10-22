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Posted 22 октября 2015, 07:59

Published 22 октября 2015, 07:59

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Компания "Каньон" восстановила аварийный мост в Приморье

22 октября 2015, 07:59
Теперь важный участок федеральной трассы "Уссури" отвечает всем самым высоким транспортно-эксплуатационным требованиям и показателям качества

Мост на участке дороги А-370 (бывшей М-60) находился в аварийном состоянии, что угрожало работе федеральной трассы «Уссури». Важный транспортный узел вблизи Спасска-Дальнего значительно затруднял движение – дорога активно используется грузовым транспортом, с её помощью решают логистические задачи крупные промышленные компании Приморского края. Более того, федеральная трасса А-370 связывает два крупнейших города Дальнего Востока – Хабаровск и Владивосток. Построенный в прошлом веке мостовой переезд уже не мог обеспечивать возросший транспортный поток, ему требовалась реконструкция.

За работы взялось дорожное управление Строительной компании «Каньон». Столкнувшись с рядом сложностей, строители приложили все необходимые усилия для того, чтобы объект был сдан в срок.

Согласно проекту, мостовой переход строился в две очереди: правая и левая части моста отдельно. Старый мост был полностью демонтирован, и движение было организовано по заранее подготовленной части нового моста, возведённой в рамках первой очереди. В то же время велись работы по строительству второй половины переправы. Таким образом, объект был выполнен, и при этом не было нарушено функционирование федеральной трассы. Кроме самого моста, сооружены необходимые инженерные коммуникации, а также устроено дорожное полотно на прилегающих участках.

В октябре объект был успешно сдан и введён в эксплуатацию в рамках проектных сроков. Предварительно он был проинспектирован надзорными организациями, в число которых входили специалисты Федерального дорожного агентства (Росавтодора), а также представители муниципалитета Спасского района. Теперь важный участок федеральной трассы «Уссури» отвечает всем самым высоким транспортно-эксплуатационным требованиям и показателям качества.

Дорожное управление Строительной компании «Каньон» не в первый раз ведёт работы на А-370. В прошлом году был реализован крупный проект – строительство путепровода через железнодорожные пути в районе посёлка Сибирцево. На работах задействовали большое количество техники и сотрудников компании, в результате объект был сдан в эксплуатацию с серьёзным опережением графика.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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