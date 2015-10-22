Компания "Каньон" восстановила аварийный мост в Приморье

Согласно проекту, мостовой переход строился в две очереди: правая и левая части моста отдельно. Старый мост был полностью демонтирован, и движение было организовано по заранее подготовленной части нового моста, возведённой в рамках первой очереди. В то же время велись работы по строительству второй половины переправы. Таким образом, объект был выполнен, и при этом не было нарушено функционирование федеральной трассы. Кроме самого моста, сооружены необходимые инженерные коммуникации, а также устроено дорожное полотно на прилегающих участках.