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Posted 22 октября 2015, 08:09

Published 22 октября 2015, 08:09

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Многодетные владивостокцы узнали планы строительства дорог у Лазурной

22 октября 2015, 08:09
Именно в этом районе семьям выделяют участки для строительства жилья

Накануне представители многодетных семей, получивших земельные участки в районе бухты Лазурной, выехали в район будущего посёлка вместе со специалистами муниципалитета. На месте будущим новосёлам показали, где по проекту будут проложены дороги, и рассказали, когда и при каких условиях может начаться строительство.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владивостокский городской округ лидирует в Приморье по абсолютному количеству участков, выданных многодетным семьям бесплатно во исполнение президентского указа. В то же время столица Приморья остаётся наиболее проблемным муниципалитетом по проценту обеспеченности многодетных землёй. Это связано со сложным рельефом местности в округе Владивостока, а также с принадлежностью городской земли и её разным целевым предназначением.

Сейчас участки для строительства домов многодетные семьи получают в основном в районе бухты Лазурной: здесь уже сформировано и выдано 405 участков. Муниципалитет разработал проекты и смету на объекты капитального строительства дорожной инфраструктуры в районе бухты Лазурной. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Всего в этом районе предстоит обеспечить сетью дорог площадь порядка 15 гектаров.

По проекту, здесь будет 26 дорог протяжённостью от 50 метров до 2 километров. Сначала проложат грунтовые дороги, а на втором этапе их покроют асфальтобетоном. Также проект предусматривает строительство кюветов с железобетонными лотками и прокладку водопропускных труб.

По словам представителей городской администрации, теперь для запуска проекта в работу необходимо получить софинансирование из краевого бюджета. Однако в этом году финансирование работ в районе бухты Лазурной в краевом бюджете не запланировано.

«Хорошо, что уже утверждён проект планировки, готова проектная документация на дороги, — отмечает Ирина Медведева, председатель Приморского регионального совета многодетных родителей. — Остаётся надеяться на своевременное финансирование строительства из краевого бюджета: если деньги из краевого бюджета поступят в срок, специалисты обещают построить дороги в грунтовом исполнении в течение двух лет».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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