Многодетные владивостокцы узнали планы строительства дорог у Лазурной

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владивостокский городской округ лидирует в Приморье по абсолютному количеству участков, выданных многодетным семьям бесплатно во исполнение президентского указа. В то же время столица Приморья остаётся наиболее проблемным муниципалитетом по проценту обеспеченности многодетных землёй. Это связано со сложным рельефом местности в округе Владивостока, а также с принадлежностью городской земли и её разным целевым предназначением.