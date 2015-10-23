"Аэрофлот" заявил о доступных ценах на дальневосточные рейсы

Прежде всего в связи с низкой стоимостью билетов экономкласса данное направление пользуется повышенным спросом - с апреля 2015 года рейсы летают почти с полной загрузкой. Во-вторых, «Аэрофлот» взял на себя обязательство перевезти на своих рейсах пассажиров компании «Трансаэро», которая находится в предбанкротном состоянии и не может перевозить пассажиров, особенно после того как сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года по результатам проверки Росавиации. В ежедневном режиме Группа «Аэрофлот» перевозит пассажиров «Трансаэро», используя все свои доступные ресурсы. Только за последние три дня на рейсах «Аэрофлота» из Владивостока в Москву перевезено 136 пассажиров «Трансаэро».