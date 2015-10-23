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Posted 23 октября 2015, 04:54

Published 23 октября 2015, 04:54

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

"Аэрофлот" заявил о доступных ценах на дальневосточные рейсы

23 октября 2015, 04:54
По данным перевозчика, билеты есть: в Москву из Владивостока можно улететь за 11 тысяч

Представители компании «Аэрофлот» опровергли размещённую в ряде СМИ информацию об острой нехватке билетов на дальневосточных направлениях и их чрезмерной дороговизне. В пресс-службе авиаперевозчика РИА «Восток-Медиа» пояснили, что дефицит билетов (в частности, из Владивостока в Москву и обратно) был временным и связан он с объективными причинами.

Прежде всего в связи с низкой стоимостью билетов экономкласса данное направление пользуется повышенным спросом - с апреля 2015 года рейсы летают почти с полной загрузкой. Во-вторых, «Аэрофлот» взял на себя обязательство перевезти на своих рейсах пассажиров компании «Трансаэро», которая находится в предбанкротном состоянии и не может перевозить пассажиров, особенно после того как сертификат эксплуатанта авиакомпании отозван с 26 октября 2015 года по результатам проверки Росавиации. В ежедневном режиме Группа «Аэрофлот» перевозит пассажиров «Трансаэро», используя все свои доступные ресурсы. Только за последние три дня на рейсах «Аэрофлота» из Владивостока в Москву перевезено 136 пассажиров «Трансаэро».

Ещё одна причина, по словам собеседников агентства, в том, что при всём желании «Аэрофлот» не может произвольно увеличить количество рейсов в регион и из него, так как решение об увеличении частотности принимается в кооперации с аэропортами и Росавиацией. В данный момент «Аэрофлот» ищет возможность поставить на линию более вместительные воздушные суда.

«Сейчас стоимость единого «плоского» тарифа на перелёты между Москвой и столицей Приморья составляет 11 тысяч рублей в одну сторону и 18 тысяч рублей - «туда и обратно». Эта стоимость является беспрецедентной для мировой авиации, учитывая продолжительность полёта и высочайший уровень сервиса на рейсах ПАО «Аэрофлот». Авиабилеты по такому доступному тарифу из Владивостока можно купить и сегодня», - подчеркнул представитель компании.

Он добавил, что одной из стратегических целей ПАО «Аэрофлот» является повышение мобильности населения и транспортной доступности Дальнего Востока. Для достижения этой цели в том числе используется собственная программа «плоских» тарифов на рейсах из Москвы в города ДФО: Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Программа, одобренная президентом Владимиром Путиным, действует с апреля 2015 года.

Благодаря введению «плоской» шкалы тарифов на Дальний Восток пассажиропоток «Аэрофлота» в/из/внутри ДФО с января по август 2015 года увеличился на 10,7 % по сравнению с аналогичным периодом в 2014 году. Кроме того, на 23,8 % увеличилось количество рейсов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Дальний Восток
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