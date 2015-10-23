Полицейские Приморья помогли коллегам из Армении

Posted 23 октября 2015, 01:34
Published 23 октября 2015, 01:34
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Сотрудники МВД провели в Приморском крае очередную межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморской полиции, операция проходила в течение недели, и за это время удалось задержать более 30 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Среди них – гражданин Армении, который совершил тяжкое преступление.
Также полицейские отчитались о поимке 57 числившихся в региональном розыске и задержании 91 человека из списка обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.
В числе тех, кого искали и всё-таки нашли, - люди, подозреваемые в грабежах, продаже наркотиков, кражах, мошенничестве, угоне автомобилей, убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью.