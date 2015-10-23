vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2015, 01:34

Published 23 октября 2015, 01:34

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Полицейские Приморья помогли коллегам из Армении

23 октября 2015, 01:34
Сюжет
Происшествие
В регионе завершилась операция "Розыск"

Сотрудники МВД провели в Приморском крае очередную межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморской полиции, операция проходила в течение недели, и за это время удалось задержать более 30 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Среди них – гражданин Армении, который совершил тяжкое преступление.

Также полицейские отчитались о поимке 57 числившихся в региональном розыске и задержании 91 человека из списка обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда.

В числе тех, кого искали и всё-таки нашли, - люди, подозреваемые в грабежах, продаже наркотиков, кражах, мошенничестве, угоне автомобилей, убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью.

Такие операции проходят в Приморье несколько раз в течение года.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика