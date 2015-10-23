Полицейские Приморья помогли коллегам из Армении

Сотрудники МВД провели в Приморском крае очередную межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Розыск». Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе приморской полиции, операция проходила в течение недели, и за это время удалось задержать более 30 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Среди них – гражданин Армении, который совершил тяжкое преступление.