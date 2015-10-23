Третий фестиваль "Владивостокская крепость" приглашает на экскурсии

На экскурсию приморцев и гостей региона будут возить 4 автобуса: по два на каждый маршрут. При этом и поездка, и посещение объектов крепости будут бесплатными для туристов. 24 и 25 октября автобусы будут отходить в 14:00, 15:00 и 16:00 от океанариума с набережной Спортивной гавани. На протяжении всех экскурсионных маршрутов с участниками будут работать опытные экскурсоводы.