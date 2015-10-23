Третий фестиваль "Владивостокская крепость" приглашает на экскурсии

Posted 23 октября 2015, 05:02
Published 23 октября 2015, 05:02
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Во Владивостоке нынешние выходные пройдут под знаком фестиваля «Владивостокская крепость». Фестиваль состоится уже в третий раз и успел полюбиться жителям и гостям Приморья. Он посвящён развитию краеведческого туризма, популяризации уникального туристического объекта «Владивостокская крепость», а также военно-патриотическому воспитанию молодёжи города воинской славы, Владивостока, ведь объекты крепости – это символ величия и мощи исторической России.
В этом году жителей и гостей города ожидают бесплатные автобусные экскурсии по нескольким объектам Владивостокской крепости: форту № 7 имени наследника престола Цесаревича Алексея, живописному форту Поспелова, Новосильцевской и Ворошиловской батареям.
Новосильцевская батарея оснащена полномасштабными копиями артиллерийских орудий: здесь есть шесть 152-миллиметровых пушек Канэ и две 57-миллиметровые скорострельные пушки Норденфельд.
На экскурсию приморцев и гостей региона будут возить 4 автобуса: по два на каждый маршрут. При этом и поездка, и посещение объектов крепости будут бесплатными для туристов. 24 и 25 октября автобусы будут отходить в 14:00, 15:00 и 16:00 от океанариума с набережной Спортивной гавани. На протяжении всех экскурсионных маршрутов с участниками будут работать опытные экскурсоводы.
Также все участники фестиваля смогут посетить Безымянную батарею - военно-исторический фортификационный музей «Владивостокская крепость». В эти дни вход в музей будет для всех абсолютно бесплатный.
В рамках фестиваля проводятся конкурсы среди жителей Приморского края: фотоконкурс «Владивостокская крепость» и конкурс коротких литературных произведений. Школьники из разных районов Приморья уже пишут сочинения, рассказы и эссе.
Чтобы принять участие в фотоконкурсе «Владивостокская крепость» в социальном интернет-сервисе Instagram, приморцы выкладывают туда свои работы с хэштегом #vladfort2015 или #владфорт2015 с отметкой пользователя @vladfort2015.
Все победители конкурсов будут награждены дипломами департамента туризма Приморского края и ценными призами. Церемония награждения будет проходить в здании администрации Приморского края в конце октября 2015 года.
С условиями участия в конкурсах можно ознакомиться на интернет-портале о туризме Приморского края в специальном разделе «Фестиваль «Владивостокская крепость».
Представители оргкомитета фестиваля готовы ответить на вопросы туристов по
по телефону: (423) 265-00-00.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что часть фестиваля уже прошла на прошлых выходных, с 16 по 18 октября. На фортах уникального объекта побывало несколько сотен человек.
Владивостокская крепость как комплекс уникальных оборонительных сооружений была построена в конце XIX — начале XX века во Владивостоке и его окрестностях исключительно русскими военными инженерами и строителями. До сих пор это одна из самых мощных и укрепленных приморских крепостей мира.
Качество и прочность возведенных сооружений и их последующая модернизация позволили крепости сохранять оборонное значение в течение нескольких десятилетий. Историки утверждают, что это послужило одной из причин, по которым японское правительство не решилось вступить в войну на стороне гитлеровской Германии.