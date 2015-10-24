Погоню на скорости 15 километров в час устроил хабаровский водитель

Posted 24 октября 2015, 10:31
Published 24 октября 2015, 10:31
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
В Хабаровске сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». На этот раз в каждом районе города количество инспекторов увеличили вдвое. Под особым контролем оказался посёлок Горького, микрорайоны Пятая площадка и Южный. Там были сосредоточенны основные силы полиции.
Больше всего нарушителей оказалось в южном, там инспекторам пришлось оформлять нетрезвых водителей, многие из них оказались в спецприёмнике, а их автомобили на штрафстоянке. За некоторыми из нарушителей пришлось погоняться. Водитель Nissan Primera так не хотел останавливаться на требование инспекторов ГИБДД, что рискнул своим здоровьем и автомобилем. Не войдя в один из поворотов, мужчина пробил два передних колеса и, несмотря на повреждения, попытался уйти от погони по частному сектору, правда, скорость пришлось снизить до 15 километров в час.
В итоге погоня закончилась задержанием водителя, он же при этом оказал сопротивление полицейским, за и что и был закован в наручники. Машина принадлежит сожительнице нарушителя. От экспресс-теста на алкоголь гонщик отказался.
По словам инспекторов, автолюбители уже знают, что в пятничный вечер в Хабаровске зачастую проводятся такие операции, но продолжают нарушать, несмотря на увеличенные штрафы, уголовную ответственность за вождение в пьяном виде.