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Posted 24 октября 2015, 10:31

Published 24 октября 2015, 10:31

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Погоню на скорости 15 километров в час устроил хабаровский водитель

24 октября 2015, 10:31
Сюжет
Происшествие
Он пытался скрыться на машине с пробитыми колесами

В Хабаровске сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь». На этот раз в каждом районе города количество инспекторов увеличили вдвое. Под особым контролем оказался посёлок Горького, микрорайоны Пятая площадка и Южный. Там были сосредоточенны основные силы полиции.

Больше всего нарушителей оказалось в южном, там инспекторам пришлось оформлять нетрезвых водителей, многие из них оказались в спецприёмнике, а их автомобили на штрафстоянке. За некоторыми из нарушителей пришлось погоняться. Водитель Nissan Primera так не хотел останавливаться на требование инспекторов ГИБДД, что рискнул своим здоровьем и автомобилем. Не войдя в один из поворотов, мужчина пробил два передних колеса и, несмотря на повреждения, попытался уйти от погони по частному сектору, правда, скорость пришлось снизить до 15 километров в час.

В итоге погоня закончилась задержанием водителя, он же при этом оказал сопротивление полицейским, за и что и был закован в наручники. Машина принадлежит сожительнице нарушителя. От экспресс-теста на алкоголь гонщик отказался.

По словам инспекторов, автолюбители уже знают, что в пятничный вечер в Хабаровске зачастую проводятся такие операции, но продолжают нарушать, несмотря на увеличенные штрафы, уголовную ответственность за вождение в пьяном виде.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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