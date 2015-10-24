Погоню на скорости 15 километров в час устроил хабаровский водитель

Больше всего нарушителей оказалось в южном, там инспекторам пришлось оформлять нетрезвых водителей, многие из них оказались в спецприёмнике, а их автомобили на штрафстоянке. За некоторыми из нарушителей пришлось погоняться. Водитель Nissan Primera так не хотел останавливаться на требование инспекторов ГИБДД, что рискнул своим здоровьем и автомобилем. Не войдя в один из поворотов, мужчина пробил два передних колеса и, несмотря на повреждения, попытался уйти от погони по частному сектору, правда, скорость пришлось снизить до 15 километров в час.