В Приморье леопард прыгнул под колёса автомобиля

«Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растёт, и мы сообщаем, что всего в мире их около 80 особей, численность этих пятнистых хищников является крайне низкой, и потеря даже одной особи крайне опасна, — отметила заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Елена Салманова. — Кроме того, это был самец в самом расцвете сил, и от этого становится ещё прискорбнее».