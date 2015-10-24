В Приморье леопард прыгнул под колёса автомобиля

Posted 24 октября 2015, 05:56
Published 24 октября 2015, 05:56
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Приморские полицейские и инспекторы национального парка «Земля леопарда» разбираются в обстоятельствах гибели представителя одного из редчайших на планете видов кошек. По информации краевого управления МВД России, сегодня около 9 утра на трассе Раздольное — Хасан около села Кравцовка в районе Нежинского охотхозяйства водитель «Ниссан Вингроуд» наехал на молодого самца леопарда. Отмечается, что виновник не стал скрываться с места ДТП и дождался сотрудников. Автомобиль получил повреждения.
Зверь оставался жив некоторое время, даже проявлял агрессию по отношению к проезжающим автомобилям. Однако вскоре после столкновения животное скончалось.
«Зверь резко появился на обочине и совершил прыжок, — приводит слова водителя пресс-служба национального парка «Земля леопарда». — Удар пришёлся на заднюю часть туловища леопарда. После того, как зверь оказался под капотом, его ещё несколько метров протащило по трассе».
Сотрудникам нацпарка, прибывшим на место происшествия, осталось только констатировать смерть хищника.
«Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растёт, и мы сообщаем, что всего в мире их около 80 особей, численность этих пятнистых хищников является крайне низкой, и потеря даже одной особи крайне опасна, — отметила заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Елена Салманова. — Кроме того, это был самец в самом расцвете сил, и от этого становится ещё прискорбнее».
Научные работники идентифицируют зверя. Каждый леопард имеет индивидуальную расцветку шкуры, как отпечатки пальцев у людей. За хищниками ведётся постоянное наблюдение, и по расположению пятен специалисты установят, какая именно особь погибла под колёсами. Тушу зверя направят на экспертизу для тщательного изучения.
РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что редкие кошки уже погибали в ДТП на оживлённых трассах Приморья. В апреле 2009 года смертельные ранения под колёсами автомашины получила тигрица. Случилось это на той же трассе, где сегодня был сбит леопард. Уже тогда сотрудники природоохранных ведомств говорили о необходимости обеспечения безопасных переходов для животных через трассы. Подобные тоннели давно существуют в развитых странах.