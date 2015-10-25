На Сахалине продолжается циклон

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России Дальневосточного регионального центра МЧС России поступила информация, что в результате прохождения циклона произошло нарушение энергоснабжения в 3 муниципальных образованиях: в Южно-Сахалинском и Долинском городских округах и в Углегорском районе. Без электроснабжения на некоторое время оказались 5 населённых пунктов области полностью и 3 частично. На восстановлении подачи электричества было задействовано 12 бригад «Сахалинэнерго» в составе 36 человек и 12 единиц техники.