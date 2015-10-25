На Сахалине продолжается циклон

Posted 25 октября 2015, 04:56
Published 25 октября 2015, 04:56
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
На Сахалинскую область продолжает оказывать влияние мощный циклон. В результате порывов ветра частично нарушено электроснабжение города Углегорска, села Сокол Долинского района и столицы области Южно-Сахалинска. Полностью без электроснабжения остаётся село Советское в Долинском районе. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России Дальневосточного регионального центра МЧС России поступила информация, что в результате прохождения циклона произошло нарушение энергоснабжения в 3 муниципальных образованиях: в Южно-Сахалинском и Долинском городских округах и в Углегорском районе. Без электроснабжения на некоторое время оказались 5 населённых пунктов области полностью и 3 частично. На восстановлении подачи электричества было задействовано 12 бригад «Сахалинэнерго» в составе 36 человек и 12 единиц техники.
Энергетики острова обратились с призывом к жителям соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов и сообщать о них в экстренные службы.
Социально значимые объекты в оказавшихся без электричества населённых пунктах работают от аварийных источников. ОАО "Сахалинэнерго" сообщает, что, ориентировочно, электроснабжение обесточенных домов будет восстановлено в течение дня.
Также приостановлена до улучшения погодных условий паромная переправа, все паромы находятся в порту Ванино.
С 20:02 субботы отменён пригородный поезд по направлению Холмск - Чехов - Холмск – в связи с вероятностью подмыва насыпи земляного полотна на побережье острова. Автотранспортное сообщение Холмск - Чехов, на маршруте 4 автобуса от ООО «Холмское АТП», открыто. Аэропорт работает в обычном режиме, по всем автодорогам области также проезд открыт.