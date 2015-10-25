Во Владивостоке полиция пресекла гонки стритрейсеров

Участниками незаконных гонок были преимущественно молодые люди, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу, напомнив о том, что в соответствии со статьей 20.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций влечёт наложение административного штрафа в размере от 50000 до 100000 рублей. После беседы с полицией стритрейсеры разъехались.