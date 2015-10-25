Во Владивостоке полиция пресекла гонки стритрейсеров

Posted 25 октября 2015, 03:01
Published 25 октября 2015, 03:01
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Сотрудники Госавтоинспекции пресекли в центре Владивостока попытку организации нелегальных гонок на автомобилях. Стритрейсеры устроили скоростные заезды прямо на Некрасовском путепроводе.
Сообщение о необычном скоплении автомобилей в районе Некрасовского путепровода поступило в дежурную часть ГИБДД по Владивостоку в пятницу ночью. Множество припаркованных, отъезжавших и подъезжавших машин мешало свободному проезду автотранспорта на этом участке, оказалось, что уличные стритрейсеры устроили здесь нелегальные скоростные заезды.
По сигналу на место затора прибыли наряды дорожно-патрульной службы. Сотрудники автоинспекции задержали 14 участников ночных гонок, шестерых из них автоинспекция привлекла к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства с превышением нормативов уровня шума, а 8 автомобилистов – за парковку транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части.
Участниками незаконных гонок были преимущественно молодые люди, сотрудники полиции провели с ними профилактическую беседу, напомнив о том, что в соответствии со статьей 20.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, организация блокирования, а равно активное участие в блокировании транспортных коммуникаций влечёт наложение административного штрафа в размере от 50000 до 100000 рублей. После беседы с полицией стритрейсеры разъехались.