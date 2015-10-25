Во Владивостоке пройдёт благотворительная выставка кошек

В приморской столице пройдёт необычная выставка кошек. Волонтёрское движение защиты животных "Спасём жизнь" представит кошек, котов и котят, которых добровольцы подобрали на улице. Понравившееся животное есть возможность унести с собой. Четвероногого друга здесь можно будет приобрести бесплатно.