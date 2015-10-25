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Posted 25 октября 2015, 01:41

Published 25 октября 2015, 01:41

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Во Владивостоке пройдёт благотворительная выставка кошек

25 октября 2015, 01:41
Волонтёры будут раздавать спасённых ими котят

В приморской столице пройдёт необычная выставка кошек. Волонтёрское движение защиты животных "Спасём жизнь" представит кошек, котов и котят, которых добровольцы подобрали на улице. Понравившееся животное есть возможность унести с собой. Четвероногого друга здесь можно будет приобрести бесплатно.

Организаторы заверяют, что их питомцы полностью готовы обрести новый дом – чистые, здоровые, привитые и приученные к лотку. Волонтёры надеются найти животным новых хозяев, которые больше не выбросят их на помойку.

Также приветствуются помощь и подарки в виде любого корма, наполнителя, медикаментов и ветоши.

Можно прийти с семьёй и детьми и просто получить заряд положительной энергии и эмоций от общения с пушистыми и грациозными животными и маленькими разномастными котятами.

Выставка пройдёт 8 ноября, в воскресенье, по адресу во Владивостоке: улица Новоивановская, 4а, ветклиника «Благосервис» (вход справа от зоомаркета «Алекс») c 11:00 до 16:00. В программе мероприятия:

- выставка-раздача котят и кошек;
- сбор помощи для пострадавших животных;
- благотворительная ярмарка.

Организаторы также просят не приносить на выставку своих животных, они отвечают только за подопечных волонтёрского движения.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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