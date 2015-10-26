День автомобилиста в Приморье закончился серьёзными ДТП

Posted 26 октября 2015, 01:20
Published 26 октября 2015, 01:20
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
День автомобилиста в Приморье закончился для некоторых участников дорожного движения печально. В вечернее и ночное время на дорогах края произошёл целый ряд серьёзных ДТП. В двух авариях не обошлось без пострадавших. Один из водителей покинул место столкновения, предположительно, мужчина был пьян.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», авария с участием Toyota Trueno и Honda CR-V произошла на объездной трассе Седанка – Патрокл. Водитель кроссовера двигался в направлении Седанки. По свидетельствам очевидцев, у автомобиля заглох двигатель и мужчина остановился на правой полосе. Пока автолюбитель дожидался технической помощи, в его машину на полном ходу врезалась легковушка, рулевой которой не успел среагировать на образовавшееся препятствие. Удар был такой силы, что оба авто получили значительные кузовные повреждения. Помощь медиков понадобилась экипажу Trueno. Какое-то время пассажирка «Тойоты» находилась без сознания. Девушку госпитализировали, а водитель, после оказания первой помощи, остался на месте происшествия для дальнейшего разбирательства.
Ранее агентство писало, что подобный инцидент случился и во Владивостоке. Тогда автолюбитель, двигавшийся с Чуркина, не заметил сломанную машину на Золотом мосту. Оба авто изрядно искорёжило, однако сами участники не пострадали.
Ещё одно ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло в Артёме, в районе остановки «Хлебозавод». Очевидцы уверяют, что автомобиль Toyota Chaser буквально протаранил на светофоре Mazda Bongo Friendee, после чего виновник аварии поспешил скрыться. Как говорят свидетели, парень был пьян. В результате столкновения пострадал водитель «Мазды», отца троих детей госпитализировали. Многодетная семья осталась без машины, по всей вероятности, она не подлежит восстановлению. Теперь во всех подробностях аварии предстоит разобраться полицейским.