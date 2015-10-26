День автомобилиста в Приморье закончился серьёзными ДТП

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», авария с участием Toyota Trueno и Honda CR-V произошла на объездной трассе Седанка – Патрокл. Водитель кроссовера двигался в направлении Седанки. По свидетельствам очевидцев, у автомобиля заглох двигатель и мужчина остановился на правой полосе. Пока автолюбитель дожидался технической помощи, в его машину на полном ходу врезалась легковушка, рулевой которой не успел среагировать на образовавшееся препятствие. Удар был такой силы, что оба авто получили значительные кузовные повреждения. Помощь медиков понадобилась экипажу Trueno. Какое-то время пассажирка «Тойоты» находилась без сознания. Девушку госпитализировали, а водитель, после оказания первой помощи, остался на месте происшествия для дальнейшего разбирательства.