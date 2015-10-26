СКР: Хризман с подельниками украли четверть бюджета космодрома

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрея Ярцева, генерального директора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова и иных лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), — продолжил Владимир Маркин. — По версии следствия, Ярцев, в нарушение действовавшего порядка закупок, искусственно создал условия для выбора в качестве единственного поставщика изделий посреднической фирмы ООО "Стройконструкция С", не имевшей никаких производственных мощностей. В сентябре 2012 года Ярцев заключил с генеральным директором ООО "Стройконструкция С" Рязановым договоры на поставку 12 тысяч тонн металлоконструкций на строительство объектов космодрома Восточный на общую сумму свыше 940 миллионов рублей, в которых они завысили стоимость поставляемых изделий более чем на 400 миллионов рублей. В настоящее время за совершение хищения к уголовной ответственности привлечены Ярцев, Рязанов, а также иные лица. Рязанов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые содержатся под стражей".