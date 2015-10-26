СКР: Хризман с подельниками украли четверть бюджета космодрома

Posted 26 октября 2015, 15:45
Published 26 октября 2015, 15:45
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил о завершении расследования первого уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный в Амурской области. Как писало РИА "Восток-Медиа", распоряжение довести до суда все эпизоды хищений на «стройке века» дал президент Владимир Путин во время своего недавнего визита на проблемный объект. Из-за махинаций при возведении новой национальной площадки для запуска аппаратов на орбиту, первый старт ракеты-носителя "Союз-2" пришлось перенести минимум на полгода.
Бывший начальник "Дальспецстроя" Юрий Хризман стал первым арестованным фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях на Восточном. Расследование началось прошлой осенью, после того как глава государства лично познакомился с ситуацией на космодроме в сентябре 2014 года. Ранее, когда Хризман был действующим руководителем крупнейшей строительной компании ДФО, ход делу не давал военный прокурор Восточного округа Артур Егиев. После ухода в отставку со всех постов бывшего полпреда и первого министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева в 2013 году Юрий Хризман тихо уволился и продолжил карьеру в одном из строительных управлений Подмосковья. Сейчас экс-начальник "Дальспецстроя" и его главбух Владимир Ашихмин в столичном СИЗО знакомятся с многотомным уголовным делом.
"Установленный ущерб от действий злоумышленников на космодроме Восточный составляет около 5,5 миллиарда рублей, — подчеркнул официальный представитель СК России Владимир Маркин. — Львиная доля этого ущерба приходится на Хризмана и Ашихмина. Установлено, что четверть всех бюджетных средств, выделенных на строительство космодрома, они потратили на погашение кредитов предприятия. Это больше пяти миллиардов рублей. Все эти кредиты были потрачены на покупку жилья и повышение заработной платы, но никак не на строительство объектов Восточного. Сам Хризман в 2013 году выписал себе зарплату в 36 миллионов рублей".
Следствие уверено, что из-за действий арестованных руководителей "Дальспецстроя" строители выбились из графика. Отставание не удалось ликвидировать до сих пор, что привело к срыву сроков исполнения указа президента России о первом старте с Восточного.
"Помимо этого в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении главного инженера ЗАО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Сергея Островского. Он обвиняется в хищении путём обмана и злоупотребления доверием денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации в рамках реализации космической программы на 2006-2015 годы (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России), — добавил Владимир Маркин. — По версии следствия, Островский, занимая указанную должность, создал коммерческую компанию и путём обмана убедил руководство ЗАО "31 ГПИСС" заключить с принадлежащей ему компанией договор на проектирование одного из объектов космодрома Восточный. Однако компания Островского договор не исполнила, а полученные по договору денежные средства в размере 14 миллионов рублей он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению".
Сергей Островский, как и Юрий Хризман, сейчас знакомится с материалами уголовного дела. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, оно уйдёт в суд. Однако следователи уже "накопали" ещё несколько эпизодов преступной деятельности главного инженера и других лиц.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрея Ярцева, генерального директора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова и иных лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), — продолжил Владимир Маркин. — По версии следствия, Ярцев, в нарушение действовавшего порядка закупок, искусственно создал условия для выбора в качестве единственного поставщика изделий посреднической фирмы ООО "Стройконструкция С", не имевшей никаких производственных мощностей. В сентябре 2012 года Ярцев заключил с генеральным директором ООО "Стройконструкция С" Рязановым договоры на поставку 12 тысяч тонн металлоконструкций на строительство объектов космодрома Восточный на общую сумму свыше 940 миллионов рублей, в которых они завысили стоимость поставляемых изделий более чем на 400 миллионов рублей. В настоящее время за совершение хищения к уголовной ответственности привлечены Ярцев, Рязанов, а также иные лица. Рязанов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые содержатся под стражей".
Коллеги московских следователей в Амурской области продолжают расследование махинаций подрядчиков строительных работ на космодроме Восточный: генеральных директоров ООО "Стройиндустрия-С", "ДСС" и ЗАО "Тихоокеанская компания".
РИА "Восток-Медиа" сегодня уже сообщало ещё о семи уголовных делах против растратчиков с космодрома, которые находятся в компетенции следственных органов регионального управления полиции.