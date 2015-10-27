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Posted 27 октября 2015, 05:40

Published 27 октября 2015, 05:40

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Дмитрий Медведев намерен посмотреть земли под будущие ТОРы

27 октября 2015, 05:40
Председатель правительства России собирается провести совещание, чтобы "чуть-чуть активнее всё пошло"

Развитие сети ТОСЭР на Дальнем Востоке обсудили на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами. В дальневосточных регионах создано девять ТОР. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что первая в России ТОСЭР появилась под Хабаровском в конце июля этого года. Следом была создана аналогичная площадка в Комсомольске-на-Амуре. В Приморье — «Надеждинский» и "Михайловский". В последнем откроются новые свиноводческие хозяйства, заводы по производству кормов, оборудованные склады для хранения сельхозпродукции.

Также две территории опережающего развития получили одобрение в Амурской области. Первую создадут вокруг второго по численности населения города Приамурья. ТОР «Белогорск» подразумевает размещение производств аграрного сектора. В частности, строительство комбикормового завода, завода по переработке сои и хлебобулочного цеха. По одной ТОР в Республике Саха (Якутия), Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Как подчеркнул премьер, это только первые шаги, но важно, что они происходят.

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил об открытии в приморской ТОР «Надеждинская» завода для производства ПЭТ-преформ и полимерных крышек. Объём частных инвестиций составил 350 миллионов рублей, количество работающих — 110 человек. В течение 10 лет предприятие выплатит около 500 миллионов рублей налогов в бюджет. По словам Юрия Трутнева, к настоящему времени подали 63 заявки на вступление в ТОР от потенциальных резидентов.

«Это значит, что в ближайшее время мы должны открыть 63 новых предприятия на Дальнем Востоке. Эта работа продолжается и по подбору заявок уже имеющихся территорий, и по созданию новых», — подчеркнул Юрий Трутнев.

По его мнению, активность работы резидентов можно будет оценить в течение ближайших двух лет. Сейчас заканчивается стадия проектирования в ТОР, в этом году начнётся создание инфраструктуры. Также Юрий Трутнев рассказал о планах развития сети территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Полпред озвучил планы по созданию новых ТОР в Сахалинской области (ТОР «Курилы», ТОР «Горный воздух», ТОР «Анивская»), ЕАО (ТОР «Амуро-Хинганская»), Амурской области (ТОР «Свободненский») и Приморском крае (ТОР «Большой Камень»).

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, председатель правительства России выразил намерение «посмотреть саму территорию, именно в качестве модельного варианта — что там есть, чего там нет, как там с инфраструктурой».

«Подумаем, может, проведём совещание — не сейчас, там всё-таки нужно, чтобы чуть-чуть активней всё пошло, но сделать это необходимо, в том числе и для того, чтобы оценить все плюсы и минусы принятого законодательства о территориях: что работает, что не очень работает», — отметил Дмитрий Медведев.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток
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