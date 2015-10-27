Дмитрий Медведев намерен посмотреть земли под будущие ТОРы

«Подумаем, может, проведём совещание — не сейчас, там всё-таки нужно, чтобы чуть-чуть активней всё пошло, но сделать это необходимо, в том числе и для того, чтобы оценить все плюсы и минусы принятого законодательства о территориях: что работает, что не очень работает», — отметил Дмитрий Медведев.