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Posted 27 октября 2015, 00:00

Published 27 октября 2015, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Во Владивостоке сегодня задерживаются внутренние рейсы

27 октября 2015, 00:00
Время прибытия и вылета самолётов в Пластун и Кавалерово изменено

Сегодня в международном аэропорту Владивостока задерживаются внутренние рейсы в приморские посёлки Пластун и Кавалерово.

Так, рейс HZ-525 авиакомпании «Аврора» по маршруту Владивосток — Пластун не вылетел по расписанию в 9:00, расчётное время вылета самолёта De Havilland 6 перенесено на 12:05.

Также рейс HZ-517 авиакомпании «Аврора» из Владивостока до Кавалерово вместо плановых 09:05 должен вылететь в 12:10.

Соответственно, и рейс SU-5614 до Кавалерово авиакомпании «Аэрофлот» перенесён на это же время: 12:10.

Задерживается и прибытие рейсов на этих направлениях. Так, рейс HZ-518 из Кавалерово во Владивосток авиакомпании «Аврора» вместо запланированного по расписанию времени 11:45 ожидается в 14:50. Соответственно, на это же время перенесено прибытие рейса SU-5615 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Кавалерово – Владивосток.

Также более чем на три часа позже ожидается прибытие во Владивосток самолёта De Havilland 6, следующего рейсом HZ-526 авиакомпании «Аврора» из Пластуна. По расписанию самолёт должен приземлиться в 12:35, но ожидается только в 15:40.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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