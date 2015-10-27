Во Владивостоке сегодня задерживаются внутренние рейсы

Задерживается и прибытие рейсов на этих направлениях. Так, рейс HZ-518 из Кавалерово во Владивосток авиакомпании «Аврора» вместо запланированного по расписанию времени 11:45 ожидается в 14:50. Соответственно, на это же время перенесено прибытие рейса SU-5615 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Кавалерово – Владивосток.