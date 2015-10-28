vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2015, 07:15

Published 28 октября 2015, 07:15

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Во Владивостоке автор представит свои снимки Довлатова и Бродского

28 октября 2015, 07:15
Выставка известного фотографа Нины Аловерт пройдёт в галерее "Арка"

Автор уникальных фотографий знаменитых соотечественников Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова представит свои работы во Владивостоке. Выставка известного русско-американского фотографа и театрального критика Нины Аловерт откроется в галерее «Арка» 3 ноября.

На выставке под названием «Друзей моих прекрасные черты» можно будет увидеть уникальные снимки знаменитых деятелей русской культуры – Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова и многих других представителей русской диаспоры в США. Нина Аловерт делала эти снимки в течение более чем 30 лет своей жизни и работы в Америке.

Значительную часть экспозиции владивостокской выставки займут снимки мастеров балета, которые работали и работают на Западе и в России.

Нина Николаевна Аловерт широко известна во всём мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Её книги издавались в США и России, её статьи и снимки публикуются в ведущих изданиях мира, её персональные выставки проходили в таких крупнейших выставочных комплексах, как Галерея Линкольн-центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве.

Отдельная строка в творческой биографии и жизни Нины Аловерт – сотрудничество с газетой «Новый Американец» под руководством Сергея Довлатова. Поэтому в оформлении многих книг Довлатова, издаваемых в России, США и других странах, как правило, используются фотографии Нины Аловерт, запечатлевшие уникальные моменты в жизни писателя, его друзей, коллег и знакомых.

Выставка стала возможна благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке и галереи современного искусства «Арка».

#Денис Объедкин#Новости#Культура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика