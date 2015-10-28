Во Владивостоке автор представит свои снимки Довлатова и Бродского

Posted 28 октября 2015, 07:15
Published 28 октября 2015, 07:15
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Автор уникальных фотографий знаменитых соотечественников Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова представит свои работы во Владивостоке. Выставка известного русско-американского фотографа и театрального критика Нины Аловерт откроется в галерее «Арка» 3 ноября.
На выставке под названием «Друзей моих прекрасные черты» можно будет увидеть уникальные снимки знаменитых деятелей русской культуры – Сергея Довлатова, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова и многих других представителей русской диаспоры в США. Нина Аловерт делала эти снимки в течение более чем 30 лет своей жизни и работы в Америке.
Значительную часть экспозиции владивостокской выставки займут снимки мастеров балета, которые работали и работают на Западе и в России.
Нина Николаевна Аловерт широко известна во всём мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Её книги издавались в США и России, её статьи и снимки публикуются в ведущих изданиях мира, её персональные выставки проходили в таких крупнейших выставочных комплексах, как Галерея Линкольн-центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве.
Отдельная строка в творческой биографии и жизни Нины Аловерт – сотрудничество с газетой «Новый Американец» под руководством Сергея Довлатова. Поэтому в оформлении многих книг Довлатова, издаваемых в России, США и других странах, как правило, используются фотографии Нины Аловерт, запечатлевшие уникальные моменты в жизни писателя, его друзей, коллег и знакомых.
Выставка стала возможна благодаря сотрудничеству Генерального консульства США во Владивостоке и галереи современного искусства «Арка».