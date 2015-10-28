Во Владивостоке автор представит свои снимки Довлатова и Бродского

Нина Николаевна Аловерт широко известна во всём мире как авторитетный эксперт в области балетного искусства и признанный мастер театральной фотографии. Её книги издавались в США и России, её статьи и снимки публикуются в ведущих изданиях мира, её персональные выставки проходили в таких крупнейших выставочных комплексах, как Галерея Линкольн-центра в Нью-Йорке, Ленэкспо в Санкт-Петербурге, Крокус-Экспо в Москве.