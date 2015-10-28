Выпускники детских домов получат квартиры в Находке и Тавричанке

Posted 28 октября 2015, 01:01
Published 28 октября 2015, 01:01
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
До конца нынешнего года завершится строительство четырёх многоквартирных домов, квартиры в которых предназначены для детей-сирот, покидающих детские дома. Два 36-квартирных дома уже почти готовы в Находке, а два другие – в посёлке Тавричанка Надеждинского района. Ключи от квартир получат 144 приморца, стоящих в очереди на жильё как дети-сироты.
Строители уже заканчивают внутреннюю отделку домов, в квартирах установлены сантехника, электроплиты. Площадь каждой квартиры – около 36 квадратных метров: именно такой норматив предусматривает закон, определяющий право сирот на собственное жильё.
Вице-губернатор Олег Ежов, курирующий сферу жилищного строительства в Приморье, рассказал, что администрация активно работает с несколькими муниципалитетами края, планируя обеспечение детей-сирот квартирами. Уже известно, что в 2016 году должно начаться строительство домов для детей-сирот в Лесозаводске. В селе Покровка Октябрьского района уже строятся два дома и в планах – ещё два. На обеспечение жильём детей-сирот в 2015-2017 годах в Приморском крае предусмотрено почти два миллиарда рублей: на эти деньги построят дома и купят квартиры для 1 400 человек. В нынешнем году краевой бюджет выделил на жильё для сирот 683 миллиона рублей.
Однако, в наделении воспитанников детских домов собственным жильём есть и другая сторона. О ней корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала юрист детского дома Владивостока № 4 Елена Крапивина.
«Сейчас сирот, которым полагаются квартиры, уже столько, что для них можно строить не отдельные дома, а целые микрорайоны. При этом выпускники, привыкшие жить на полном обеспечении, зачастую несостоятельны во взрослой самостоятельной жизни и запускают свои квартиры и дома так, что в них потом мало кто захочет селиться. Например, есть дом на улице Гульбиновича, где получают квартиры выпускники детских домов. Его санитарное состояние уже сейчас оставляет желать лучшего, хотя дом относительно новый. Наши воспитанники имеют право не только на своё жильё, но и на студенческое общежитие, если они поступают в вузы или колледжи. Кроче того, они могут вернуться в детдом и жить здесь, пока им не исполнится 23 года.»