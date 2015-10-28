Выпускники детских домов получат квартиры в Находке и Тавричанке

«Сейчас сирот, которым полагаются квартиры, уже столько, что для них можно строить не отдельные дома, а целые микрорайоны. При этом выпускники, привыкшие жить на полном обеспечении, зачастую несостоятельны во взрослой самостоятельной жизни и запускают свои квартиры и дома так, что в них потом мало кто захочет селиться. Например, есть дом на улице Гульбиновича, где получают квартиры выпускники детских домов. Его санитарное состояние уже сейчас оставляет желать лучшего, хотя дом относительно новый. Наши воспитанники имеют право не только на своё жильё, но и на студенческое общежитие, если они поступают в вузы или колледжи. Кроче того, они могут вернуться в детдом и жить здесь, пока им не исполнится 23 года.»