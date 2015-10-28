vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2015, 06:29

Published 28 октября 2015, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Законодательную Думу Хабаровского края наградили медалью "За заслуги"

28 октября 2015, 06:29
Её вице-спикеру Сергею Луговскому вручил главный пристав региона

Первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской получил сегодня медаль «За заслуги». С этого началось очередное заседание регионального парламента, которое прошло сегодня, 28 октября. Награду вице-спикеру вручил главный судебный пристав края Дмитрий Маклаков.

«1 ноября в России будут отмечать 150-летие образования института службы судебных приставов, 150 лет с того дня, когда законодательно в российской государственной системе появился судебный пристав. В преддверии этого дня директором службы — главным судебным приставом России — было принято решение о поощрении высокими ведомственными наградами не только сотрудников ведомства, но и представителей тех органов власти, которые на постоянной основе плечом к плечу с нашей службой стоят на защите российского государства и его жителей. От имени директора нашей службы разрешите вручить высокую ведомственную награду — медаль Федеральной службы судебных приставов «За заслуги» — всему высшему законодательному органу Хабаровского края в лице первого заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края Сергею Леонидовичу Луговскому», — сказал Дмитрий Маклаков, вручая награду.

Вице-спикер Закдумы поблагодарил руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов за такую оценку сотрудничества и выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог между Думой и приставами.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика