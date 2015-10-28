Законодательную Думу Хабаровского края наградили медалью "За заслуги"

«1 ноября в России будут отмечать 150-летие образования института службы судебных приставов, 150 лет с того дня, когда законодательно в российской государственной системе появился судебный пристав. В преддверии этого дня директором службы — главным судебным приставом России — было принято решение о поощрении высокими ведомственными наградами не только сотрудников ведомства, но и представителей тех органов власти, которые на постоянной основе плечом к плечу с нашей службой стоят на защите российского государства и его жителей. От имени директора нашей службы разрешите вручить высокую ведомственную награду — медаль Федеральной службы судебных приставов «За заслуги» — всему высшему законодательному органу Хабаровского края в лице первого заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края Сергею Леонидовичу Луговскому», — сказал Дмитрий Маклаков, вручая награду.