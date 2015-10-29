Гродековский музей покажет хабаровчанам искусство ночью

«В рамках акции в музее будут организованы мастер-классы по работе с глиной, изготовлению традиционных русских кукол, линогравюре. Также в этом году гостям предложат ажурное вырезание из бумаги, создание театра теней, рисование акварелью, научат основам создания плаката. Все, кто мечтает стать актёром, смогут реализовать творческий потенциал в постановках и миниатюрах молодёжного «Форум-театра», а на арт-тренинге «Пять проблем творческого человека» желающих научат справляться с творческим кризисом и профессиональным выгоранием», — отметила заместитель генерального директора краевого музея имени Н. И. Гродекова Нина Маркова.