Гродековский музей покажет хабаровчанам искусство ночью

Posted 29 октября 2015, 08:31
Published 29 октября 2015, 08:31
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
В Хабаровске музее имени Н. И. Гродекова пройдёт всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятие состоится 3 ноября с 18:00 до 22:30. Музей станет площадкой для представителей разных направлений искусства и культуры — актёров, художников, литераторов, историков и других творческих людей. В этот раз «Ночь искусств» посвящена Году литературы в России, 155-летию Антона Чехова, 120-летию Сергея Есенина, 175-летию Петра Чайковского.
«В рамках акции в музее будут организованы мастер-классы по работе с глиной, изготовлению традиционных русских кукол, линогравюре. Также в этом году гостям предложат ажурное вырезание из бумаги, создание театра теней, рисование акварелью, научат основам создания плаката. Все, кто мечтает стать актёром, смогут реализовать творческий потенциал в постановках и миниатюрах молодёжного «Форум-театра», а на арт-тренинге «Пять проблем творческого человека» желающих научат справляться с творческим кризисом и профессиональным выгоранием», — отметила заместитель генерального директора краевого музея имени Н. И. Гродекова Нина Маркова.
По информации пресс-службы регионального правительства, на специально организованном закрытом кинопоказе гостям продемонстрируют советскую и немецкую анимацию периода 1980–2000-х годов, а также интеллектуальные настольные игры и литературные квесты.
Большую часть программы посвятят Году литературы в России. «Нескучный вечер с Чеховым» позволит ознакомиться с редкими изданиями книг автора и узнать о его впечатлениях от посещения Хабаровска. Литературно-музыкальная гостиная «Лира», организованная ДВГНБ, подготовила постановку к 120-летию Сергея Есенина. Приходской театр «Встреча» представит спектакль «Времена не выбирают…».