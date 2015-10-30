Шпорт поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве дома в Корфовском

Posted 30 октября 2015, 01:43
Published 30 октября 2015, 01:43
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Вячеслав Шпорт поручил профильным министерствам и ведомствам, а также властям Хабаровского района оказать помощь пострадавшим в результате взрыва в посёлке Корфовском. Как писало РИА «Восток-Медиа», ЧП произошло во втором часу ночи 30 октября в трёхэтажном жилом здании по улице Геологов, 12. По предварительным данным, взрыву и разрушению предшествовал хлопок бытового газа. Руководитель главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Михаил Ташматов сообщил, что всего в подъезде дома проживали 16 людей, 10 из которых спасены первыми. Ещё двое смогли выбраться из здания самостоятельно до начала обрушения подъезда. Позже спасатели достали из-под завалов трёхлетнюю девочку, которую врачи экстренно доставили в больницу. Среди погибших двое мужчин и две женщины — пенсионерка и мать годовалого ребёнка, судьба которого до сих пор неизвестна. По последней информации спасателей, под завалами могут быть ещё люди, так как в здании могли находиться те, кто там не прописан.
Глава региона распорядился максимально оперативно разместить жителей разрушенного дома, а затем решить вопрос по их дальнейшему расселению, оказать психологическую помощь. Также он поручил организовать работы по оценке нанесённого ущерба, оперативно проверить состояние несущих конструкций жилого дома. По информации пресс-службы регионального правительства, всем пострадавшим и семьям погибших окажут материальную помощь.
«Ситуацию я взял на личный контроль. Все жители Хабаровского края разделяют горе пострадавших и близких погибших в этой трагедии. Мы никого не оставим в беде, в ближайшее время будет принято решение об оказании помощи из краевого бюджета», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.