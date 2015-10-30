Шпорт поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве дома в Корфовском

«Ситуацию я взял на личный контроль. Все жители Хабаровского края разделяют горе пострадавших и близких погибших в этой трагедии. Мы никого не оставим в беде, в ближайшее время будет принято решение об оказании помощи из краевого бюджета», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.