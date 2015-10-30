Уик-энд во Владивостоке: Хеллоуин, гонки на собаках и танцы живота

Главным событием грядущего уик-энда во Владивостоке станет празднование Хэллоуина. Заграничный праздник прижился в столице Приморья, причём подхватили американскую традицию не только ночные заведения города, которые запланировали тематические вечеринки. Ожидается, что приход зла отметят и дети — во Владивостоке запланирована «жуткая» детская программа в кафе, а также в «Фетисов-Арене». Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, как приморская столица отметит Хеллоуин, а также каково отношение церкви к наступающему празднику.