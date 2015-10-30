Уик-энд во Владивостоке: Хеллоуин, гонки на собаках и танцы живота

Posted 30 октября 2015, 08:05
Published 30 октября 2015, 08:05
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Главным событием грядущего уик-энда во Владивостоке станет празднование Хэллоуина. Заграничный праздник прижился в столице Приморья, причём подхватили американскую традицию не только ночные заведения города, которые запланировали тематические вечеринки. Ожидается, что приход зла отметят и дети — во Владивостоке запланирована «жуткая» детская программа в кафе, а также в «Фетисов-Арене». Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, как приморская столица отметит Хеллоуин, а также каково отношение церкви к наступающему празднику.
Сегодня в «Феско-холле» пройдёт День бойца студенческих отрядов Владивостока. В ходе празднования будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства на звание «лучший командир», «лучший комиссар», «боец года» и «лучший студенческий отряд».
Рано утром, в 8:30, 31 октября на Русском острове начнутся краевой чемпионат и открытое первенство по бесснежному ездовому спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах «Каникросс», «Скутер» и «Байкджоринг» среди юниоров, мужчин, женщин, ветеранов и детей в возрасте от 5 до 13 лет. Детские старты «Хэппи-дог» судьи оценят отдельно. К гонкам допускаются собаки любых пород от года с ветеринарным паспортом.
В 9:00 во Дворце культуры железнодорожников стартует третий региональный чемпионат по бэллидансу «Дыхание Востока». Зрителей ждут выступления не только участниц, но и судей, а также мастер-классы по танцу живота.
Завтра состоится трейловый забег на сопку Холодильник. В 9:00 все желающие должны собраться на Днепровской, 98в, чтобы по пересечённой местности забраться на вершину возвышенности.
Часом позже Дальрыбвтуз распахнёт свои двери перед абитуриентами. Учебное заведение приглашает школьников посетить корпус на Баляева, побывать на ходовом мостике в качестве капитана, поучаствовать в викторинах, конкурсах, а также записаться на экскурсию по паруснику «Паллада», которая состоится 3 ноября.
В субботу с 10:00 любой желающий сможет почувствовать себя гонщиком. На «Приморском кольце» стартует 3-й этап чемпионата «Властелин кольца 2015. Осенняя сессия». Стать участником гонки на прокатных картах сможет каждый.
Вечером последнего дня октября состоится региональный тур конкурса «Мисс студенчество России». Бороться за титул и корону предстоит 10 девушкам, победительница будет отстаивать честь края на всероссийском этапе в Иваново 26 ноября.
Воскресенье во Владивостоке начнётся с образовательного мероприятия — «Географического диктанта». Тотальное тестирование в России проводится впервые, организует акцию в разных городах страны Русское географическое общество. Пройдёт «диктант» в кампусе ДВФУ.
В 19:30 на стадионе «Динамо» стартует домашний матч регулярного чемпионата ФНЛ — «Луч-Энергия» встретится с «Торпедо».