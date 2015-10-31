В Хабаровском крае выросло число жертв после взрыва

Posted 31 октября 2015, 03:53
Published 31 октября 2015, 03:53
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Число жертв взрыва подъезда трёхэтажного дома по улице Геологов, 12 в посёлке Корфовском Хабаровского края выросло до шести. Об этом сегодня, 31 октября, журналистам сообщил первый заместитель начальника регионального главка МЧС Александр Саранский.
«Этой ночью аварийно-спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия завершены в 4 часа утра по местному времени. Личный состав пожарно-спасательных подразделений перемещается в пункты постоянной дислокации, — отметил Саранский. — Сегодня около двух часов ночи было найдено тело ещё одного погибшего. Сейчас следственные органы устанавливают его личность».
Как ранее подробно писало РИА «Восток-Медиа», в первую ночь после взрыва спасатели из-под завалов достали двух мужчин и одну девочку. Спасение ребёнка специалисты назвали настоящим чудом. Она в момент взрыва спала в своей кровати в квартире на первом этаже.
Софья, которой не исполнилось и трёх лет, несколько часов провела под многотонным слоем битого кирпича на семиградусном морозе. Ребёнок в тяжёлом состоянии находится в больнице.
Также из-под завалов спасателям удалось деблокировать тела двух женщин, двух мужчин и младенца. Один житель дома числился пропавшим без вести, пока этой ночью спасатели не нашли его тело.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» сообщил с места трагедии, что уже этой ночью люди начали приносить цветы и свечи к разрушенному дому. Красный Крест и социальный отдел Хабаровской епархии объявили сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва. С подробной информацией можно познакомиться по телефонам в Хабаровске: 30-65-21, 30-58-33. Код города — 4212.
Пострадавшим от взрыва газа, который произошёл в посёлке Корфовском Хабаровского края, выплатят компенсации из регионального бюджета. Деньги получат также родственники погибших. В пункте временного размещения в общежитии Корфовского каменного карьера сейчас остаются пять человек. Остальные разместились у родственников и друзей. Частично разрушенный взрывом дом оцеплен полицией. Это необходимо для недопущения попыток мародёрства. Место происшествия продолжают обследовать сотрудники Следственного комитета России.
Жильцы разрушенного дома продолжают утверждать, что не чувствовали запах газа ни до, ни после взрыва. Они полагают, что причина инцидента в другом. Некоторые СМИ накануне распространили информацию со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, будто бы один из жильцов рухнувшего подъезда был замечен в воровстве взрывчатки с Корфовского каменного карьера. Однако сегодня представители управления ФСБ по Хабаровскому краю эти сведения опровергли.