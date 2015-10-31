В Хабаровском крае выросло число жертв после взрыва

Жильцы разрушенного дома продолжают утверждать, что не чувствовали запах газа ни до, ни после взрыва. Они полагают, что причина инцидента в другом. Некоторые СМИ накануне распространили информацию со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, будто бы один из жильцов рухнувшего подъезда был замечен в воровстве взрывчатки с Корфовского каменного карьера. Однако сегодня представители управления ФСБ по Хабаровскому краю эти сведения опровергли.