Жительница Владивостока попалась со шприцами

Автоинспекторы, которые патрулировали территорию в райцентре Михайловка Приморского края, среди прочих остановили автомобиль Mitsubishi Delica. Во время проверки у 29-летней пассажирки этого авто были найдены два шприца с тёмно-зеленой жидкостью, от которой исходил характерный для гашишного масла запах. Также молодая женщина везла бумажный свёрток с веществом растительного происхождения.