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Posted 31 октября 2015, 02:49

Published 31 октября 2015, 02:49

Modified 17 сентября 2022, 10:45

Updated 17 сентября 2022, 10:45

Жительница Владивостока попалась со шприцами

31 октября 2015, 02:49
Сюжет
Происшествие
Также в машине обнаружили свёрток с запретным содержимым

Автоинспекторы, которые патрулировали территорию в райцентре Михайловка Приморского края, среди прочих остановили автомобиль Mitsubishi Delica. Во время проверки у 29-летней пассажирки этого авто были найдены два шприца с тёмно-зеленой жидкостью, от которой исходил характерный для гашишного масла запах. Также молодая женщина везла бумажный свёрток с веществом растительного происхождения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили на лабораторное исследование, которое подтвердило принадлежность находки к наркотикам. Вес масла каннабиса составил более 40 граммов, что является крупным размером.

Пассажирка оказалась жительницей Владивостока, она уже дала признательные показания в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ, и теперь женщина находится под подпиской о невыезде. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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