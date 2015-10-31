Жительница Владивостока попалась со шприцами

Posted 31 октября 2015, 02:49
Published 31 октября 2015, 02:49
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Автоинспекторы, которые патрулировали территорию в райцентре Михайловка Приморского края, среди прочих остановили автомобиль Mitsubishi Delica. Во время проверки у 29-летней пассажирки этого авто были найдены два шприца с тёмно-зеленой жидкостью, от которой исходил характерный для гашишного масла запах. Также молодая женщина везла бумажный свёрток с веществом растительного происхождения.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили на лабораторное исследование, которое подтвердило принадлежность находки к наркотикам. Вес масла каннабиса составил более 40 граммов, что является крупным размером.
Пассажирка оказалась жительницей Владивостока, она уже дала признательные показания в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ, и теперь женщина находится под подпиской о невыезде. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.