На Сахалин приехала делегация из Беларуси

Posted 3 ноября 2015, 06:15
Published 3 ноября 2015, 06:15
Modified 17 сентября 2022, 10:45
Updated 17 сентября 2022, 10:45
Делегация из Минска во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем сегодня прилетела на Сахалин. В её составе — руководители ведомств, ответственных за промышленность, инвестиционную политику, внешнеэкономические связи; учёные, специализирующиеся в сельском хозяйстве, директора пищевых, сельскохозяйственных, машиностроительных предприятий.
В аэропорту Южно-Сахалинска делегацию встречал первый заместитель губернатора Александр Дерновой. Гостям вручили традиционный сахалинский каравай — с красной икрой вместо соли.
«Мы прибыли, чтобы оказать содействие в вопросах развития агропромышленного комплекса, строительства агрогородков, инфраструктуры, дорог, жилья. Наша цель — тщательно проработать вопросы, связанные с организацией тех отраслей, которые в островном регионе только начинают зарождаться», — отметил Леонид Заяц.
Члены делегации планируют побывать на молочном комбинате, на пищевых перерабатывающих предприятиях. Они изучат возможность создания совместного предприятия, чтобы наладить по белорусским технологиям производство цельномолочной продукции, обсудить поставки мяса на Сахалин.
Участники делегации возложили к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске венок от имени президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и цветы. В церемонии участвовали сахалинские ветераны, которым в годы Великой Отечественной войны довелось освобождать от фашистов белорусскую землю.