На Сахалин приехала делегация из Беларуси

Делегация из Минска во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонидом Зайцем сегодня прилетела на Сахалин. В её составе — руководители ведомств, ответственных за промышленность, инвестиционную политику, внешнеэкономические связи; учёные, специализирующиеся в сельском хозяйстве, директора пищевых, сельскохозяйственных, машиностроительных предприятий.