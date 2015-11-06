ДТП с автобусом и джипом сковало движение во Владивостоке

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», Toyota Land Cruiser Prado и Daewoo не поделили дорогу при въезде на кольцо со стороны Гоголя. По всей вероятности, причиной аварии стали банальная невнимательность и несоблюдение дистанции. В результате происшествия у джипа оказались разбиты передний бампер и часть правого крыла. Автобус, следующий по маршруту "Варяг" – Семёновская, отделался замятым задним бампером. Однако по какой-то причине водители не смогли прийти к общему решению, поэтому остались ожидать на месте ГИБДД, создавая помеху для других участников дорожного движения. Тем временем внушительная пробка в направлении центра собралась задолго до самого места столкновения – с Некрасовского путепровода.