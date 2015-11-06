vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2015, 01:34

Published 6 ноября 2015, 01:34

Modified 17 сентября 2022, 10:43

Updated 17 сентября 2022, 10:43

ДТП с автобусом и джипом сковало движение во Владивостоке

6 ноября 2015, 01:34
Сюжет
Происшествие
Транспортные средства заняли оживлённую проезжую часть

Сегодня утром в приморской столице собралась внушительная пробка из-за аварии на кольце Инструментального завода. Оживлённая проезжая часть оказалась частично заблокирована джипом и пассажирским автобусом.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», Toyota Land Cruiser Prado и Daewoo не поделили дорогу при въезде на кольцо со стороны Гоголя. По всей вероятности, причиной аварии стали банальная невнимательность и несоблюдение дистанции. В результате происшествия у джипа оказались разбиты передний бампер и часть правого крыла. Автобус, следующий по маршруту "Варяг" – Семёновская, отделался замятым задним бампером. Однако по какой-то причине водители не смогли прийти к общему решению, поэтому остались ожидать на месте ГИБДД, создавая помеху для других участников дорожного движения. Тем временем внушительная пробка в направлении центра собралась задолго до самого места столкновения – с Некрасовского путепровода.

По сообщениям автолюбителей, из-за аварии также затруднено движение на спуске с объездной дороги через БАМ в направлении Снеговой Пади и Выселковой. Также два авто столкнулись при движении с Чуркина на Спортивную, в направлении Луговой уже собирается пробка.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика