На Камчатке обнаружилась новая золотая жила

Posted 6 ноября 2015, 07:40
Published 6 ноября 2015, 07:40
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Делегация из представителей правительства Камчатского края посетила Асачинское золоторудное месторождение. Здесь геологическая разведка обнаружила новую жилу с большим потенциалом к разработке. Исследователи предположили, что можно будет получать до 20 граммов золота на тонну руды.
Управляющий директор ЗАО «Тревожное зарево» Михаил Никитин считает, что это может быть не последней находкой геологов, и если ожидания оправдаются, это будет означать значительное увеличение запасов камчатского золота.
Комбинат на Асачинском месторождении является важным для экономики края предприятием. Около 70 % сотрудников предприятия – жители Камчатского края, к тому же комбинат обеспечивает стабильные налоговые поступления в краевой бюджет. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подчеркнул, что экономика края должна развиваться в нескольких направлениях, уходя от «рыбной» зависимости.
На Асачинском месторождении ежегодно добывают более тонны золота в год. Только за 9 месяцев 2015 года ЗАО «Тревожное зарево», которое разрабатывает это месторождение, принесло бюджету Камчатского края более 300 миллионов рублей, сказал Владимир Илюхин.
Прогноз добычи золота в 2015 году на Асачинском месторождении – 1,4 тонны, серебра около – 2,5 тонны. В целом же запасы золота оцениваются более чем в 16 тонн, серебра – почти в 33 тонны. На сегодняшний день месторождение даёт почти треть всего драгметалла, добываемого в регионе.
Губернатор добавил, что Асачинское месторождение может помочь и в развитии туристической сферы: «Будет проработан вопрос организации туров на комбинат, поскольку добыча рудного золота – это для нашего региона достаточно новое производство. Думаю, туристам будет интересно увидеть, как этот процесс организован, подержать в руках слиток камчатского золота». В отдалённой перспективе инфраструктура предприятия может быть использована для создания крупного туристического объекта.