На Камчатке обнаружилась новая золотая жила

Прогноз добычи золота в 2015 году на Асачинском месторождении – 1,4 тонны, серебра около – 2,5 тонны. В целом же запасы золота оцениваются более чем в 16 тонн, серебра – почти в 33 тонны. На сегодняшний день месторождение даёт почти треть всего драгметалла, добываемого в регионе.