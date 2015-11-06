В Хабаровском крае предпринимателей по-новому поддержат в 2016 году

Posted 6 ноября 2015, 06:39
Published 6 ноября 2015, 06:39
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
В Хабаровском крае со следующего года новое направление запустит министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Грантовую поддержку смогут получать не только малые формы хозяйствования, но и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Деньги на развитие материально-технической базы в размере до 70 миллионов рублей на срок до полутора лет будут выделять кооперативам, в которых состоят не меньше 10 сельхозтоваропроизводителей, и которые готовы вкладывать не меньше 40 % собственных средств. Об этом стало известно во время круглого стола на тему «Дополнительные возможности для малого бизнеса: как сориентироваться в программах поддержки».
Планами на 2016 год поделилась генеральный директор Фонда поддержки МСП Хабаровского края Наталия Турманкина. По её словам, в настоящее время Фонд совместно с одной из крупных кредитных организаций работает над возможностью предоставления малому и среднему бизнесу инвестиционных займов в размере до 5 миллионов рублей. При этом процентная ставка составит 13,5 %, максимальный срок кредитования — 5 лет. Замминистра экономического развития края по вопросам поддержки и развития предпринимательства Вадим Домашенкин отметил, что в кризисные периоды предприятиям необходимо уделять особое внимание финансовым и иным инструментам, способным помочь бизнесу справиться с экономическими сложностями.
«В Хабаровском крае зарегистрированы свыше 59 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в этой сфере занято больше трети взрослого населения региона. Поддержка оказывается бизнесу на всех уровнях: образовательном, консультативном, инфраструктурном, финансовом. В частности, для бизнеса работают телефон доверия, общественные приёмные, а с прошлого года — институт Уполномоченного по правам предпринимателей. Оказывается значительная финансовая поддержка в виде грантов, поручительств, займов, субсидий — как начинающим, так и опытным бизнесменам», — сказал Вадим Домашенкин.
По информации пресс-службы правительства региона, объём финансовой помощи сектору МСП в регионе ежегодно растёт. По распоряжению губернатора края, увеличена она и в 2015 году, достигнув 1,3 миллиарда рублей. Полную информацию о мерах поддержки, доступных предпринимателям Хабаровского края, можно получить по телефону горячей линии: +7 800 555-39-09.