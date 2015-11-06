В Хабаровском крае предпринимателей по-новому поддержат в 2016 году

В Хабаровском крае со следующего года новое направление запустит министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Грантовую поддержку смогут получать не только малые формы хозяйствования, но и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Деньги на развитие материально-технической базы в размере до 70 миллионов рублей на срок до полутора лет будут выделять кооперативам, в которых состоят не меньше 10 сельхозтоваропроизводителей, и которые готовы вкладывать не меньше 40 % собственных средств. Об этом стало известно во время круглого стола на тему «Дополнительные возможности для малого бизнеса: как сориентироваться в программах поддержки».