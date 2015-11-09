Хабаровский инвалид привёз золото с этапа Кубка мира по стрельбе

Posted 9 ноября 2015, 04:30
Published 9 ноября 2015, 04:30
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Хабаровчанин Андрей Лебединский завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики региона, соревнования проходили в США с первого по восьмое ноября.
Лебединский показал хороший результат в командных соревнованиях, что вкупе с показателями Натальи Далёковой из Самары и Анастасии Пантелеевой из Саратова и позволило им стать чемпионами. Состязались спортсмены в упражнении П-5. В личном зачёте у стрелка всё сложилось не так хорошо.
Также, выступая в упражнении П-5, Андрей Лебединский набрал 344 очка, чего хватило лишь на пятое место. В ещё одном виде — упражнении П-3, хабаровчанин с набранными 572 очками остановился в шаге от призового места, показав четвёртый результат.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», Андрей Лебединский является четырёхкратным победителем Паралимпийских игр. Ранее стрелок уже становился обладателем наград этапов Кубка мира по пулевой стрельбе, которые проходили в Хорватии и Австралии. Спортсмен награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почёта и орденом Дружбы. Также Лебединский является почётным гражданином города Хабаровска.