Хабаровский инвалид привёз золото с этапа Кубка мира по стрельбе

Лебединский показал хороший результат в командных соревнованиях, что вкупе с показателями Натальи Далёковой из Самары и Анастасии Пантелеевой из Саратова и позволило им стать чемпионами. Состязались спортсмены в упражнении П-5. В личном зачёте у стрелка всё сложилось не так хорошо.