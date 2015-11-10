Хабаровчанка Вита Сидоркина дебютирует на показе Victoria`s Secret

Как сообщает издание tv3.ie, на подиум выйдут более 40 моделей, среди которых будет много новичков. В прошлом году шоу проходило в столице Великобритании, известно, что стоимость билета на показ составила 16 тысяч долларов, а право на участие в афтепати с «ангелами» — около 20 тысяч. В 2015 году показ пройдёт в Нью-Йорке, где он впервые был организован 20 лет назад.