Хабаровчанка Вита Сидоркина дебютирует на показе Victoria`s Secret

Posted 10 ноября 2015, 03:43
Published 10 ноября 2015, 03:43
Modified 17 сентября 2022, 10:43
Updated 17 сентября 2022, 10:43
Супермодель Вита Сидоркина, родившаяся в Хабаровске, станет одной из двух россиянок, которые примут участие в ежегодном показе Victoria’s Secret Fashion Show. 22-летняя девушка присоединится к таким известным всему миру «ангелам», как Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол и Лили Олдридж.
Как сообщает издание tv3.ie, на подиум выйдут более 40 моделей, среди которых будет много новичков. В прошлом году шоу проходило в столице Великобритании, известно, что стоимость билета на показ составила 16 тысяч долларов, а право на участие в афтепати с «ангелами» — около 20 тысяч. В 2015 году показ пройдёт в Нью-Йорке, где он впервые был организован 20 лет назад.
Хабаровчанка Виталина Сидоркина весной 2010 года была принята в московское агентство Cherie. В 2013 году она переехала в Нью-Йорк и начала сотрудничать с Victoria's Secret. Модель ведёт собственный блог под названием "Из России с любовью", в котором рассказывает о закулисной жизни американского мира моды и даёт советы своим читательницам, которые тоже мечтают оказаться на знаменитых обложках и подиумах.
«Съёмки для VS никогда не прекращаются, поэтому люди, работающие на съёмочной площадке, оценивают свою работу как 5/2 в офисе. И они не всегда могут понять моих "бабочек в животе" - моё осознание работы для такого знаменитого бренда», — рассказала Сидоркина в одной из записей.
Второй россиянкой в составе участниц Victoria’s Secret Fashion Show 2015 станет Валерия Кауфман. Она известна благодаря участию в показах таких марок, как Chanel, Dior, Oscar de la Renta, Tom Ford, Valentino. Летом 2015 года в ряде СМИ и других источников появилась информация о романе модели с актёром и музыкантом Джаредом Лето.