Мэр Хабаровска опустился в ежемесячном медиарейтинге

«Негатив, я считаю, был связан главным образом с монетизацией транспортных льгот. Это касается не только мэра — медиарейтинг губернатора тоже должен быть в зоне уменьшения, несмотря на то, что ко дню края сдавались объекты. Город тоже не сидел сложа руки, но непозитивных высказываний в СМИ в прошедшем месяце оказалось больше, поэтому единицу мэр потерял», — отметила Татьяна Захарова в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».