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Posted 10 ноября 2015, 07:41

Published 10 ноября 2015, 07:41

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Мэр Хабаровска опустился в ежемесячном медиарейтинге

10 ноября 2015, 07:41
Александр Соколов уступил вторую позицию своему коллеге из Якутска

Мэр Хабаровска Александр Соколов потерял одну позицию в медиарейтинге глав столиц субъектов Дальневосточного федерального округа. Градоначальник пропустил вперёд себя коллегу из Якутска Айсена Николаева и занял в списке третье место по итогам октября.

Рейтинг ежемесячно составляет компания «Медиалогия» на основе базы СМИ, включающей более 28 000 разнообразных источников. Помимо рокировки Соколова и Николаева, других изменений в таблице по сравнению с сентябрём не произошло. Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв по-прежнему возглавляет список, глава Анадыря Илья Давиденко — замыкает его.

Перемещение главы дальневосточной столицы на третью строчку связано с увеличением количества негативных публикаций в СМИ. По мнению хабаровского политолога Татьяны Захаровой, это напрямую связано с принятыми в октябре в Хабаровском крае решениями, напрямую затрагивающими жителей его центра в том числе.

«Негатив, я считаю, был связан главным образом с монетизацией транспортных льгот. Это касается не только мэра — медиарейтинг губернатора тоже должен быть в зоне уменьшения, несмотря на то, что ко дню края сдавались объекты. Город тоже не сидел сложа руки, но непозитивных высказываний в СМИ в прошедшем месяце оказалось больше, поэтому единицу мэр потерял», — отметила Татьяна Захарова в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

По её словам, главы Владивостока, Якутска и Хабаровска традиционно находятся в первой тройке медиарейтинга, время от времени меняясь местами. Политолог подчеркнула, что поправить своё положение Александр Соколов сможет уже в следующем месяце, благодаря позитивным проектам, в частности, состоявшемуся в начале октября окончанию ремонтных работ на улице имени Павла Морозова.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Власть
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